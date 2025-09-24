Vor Leverkusen-Hit: Gleich drei Rückkehrer und ein Neuzugang bei St. Pauli

Der Mittwoch hatte so einiges an angenehmen Umständen parat für den FC St. Pauli. Bei der Trainingseinheit strahlte nicht nur die Sonne vom blauen Himmel, auch Trainer Alexander Blessin dürfte angesichts der Anzahl der anwesenden Profis gut drauf gewesen sein. Und dann ist da ja noch ein kompletter Neuzugang.

Seit mehreren Wochen sind die Einheiten der Kiezkicker für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich, weil der vordere Platz komplett erneuert und auf Hybrid umgestellt wurde. Zeitweise war die Baustelle eine einzige Sandwüste, auf der dann peu à peu Schienen und Schläuche in rauen Mengen verlegt wurden. Am Mittwoch begann die finale Phase der Maßnahme, indem der Rasen verlegt wurde. Gut möglich, dass ab der kommenden Woche die Kiebitze wieder dabei sein dürfen.

Jackson Irvine zurück im St. Pauli-Training

Wieder dabei ist auch einer, um den man sich zuletzt erneut größere Sorgen gemacht hatte. Jackson Irvine, gegen Augsburg im Kader und anschließend komplett raus, hat offenbar seine muskulären Probleme überwunden, denn der Australier war draußen bei seinen Kollegen. Natürlich nur für eine Laufeinheit, und die umfasste auch nur etwa 30 Minuten, aber immerhin. Seine Anwesenheit war zumindest das Zeichen, dass es den Kapitän nicht wirklich böse erwischt hat.

War am Mittwoch bei strahlendem Sonnenschein wieder auf dem Trainingsplatz: Jackson Irvine WITTERS War am Mittwoch bei strahlendem Sonnenschein wieder auf dem Trainingsplatz: Jackson Irvine

Derweil muss Abdoulie Ceesay nicht weiter geschont werden. Der Angreifer, der sich beim 3:3 im ersten Saisonspiel gegen Borussia Dortmund eine Risswunde am Fuß zugezogen hatte, die genäht werden musste, wirkte am Mittwoch komplett und ohne jede Einschränkung mit. Somit wird er fortan auch wieder Kandidat für den Spieltagskader sein, auch schon für das Heimspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de).

Abdoulie Ceesay beim Kiezklub wieder einsatzfähig

Davon ist Ricky-Jade Jones zwar noch weit entfernt, aber auch beim Engländer geht es merklich vorwärts. Die Schulter-OP nach dem Unfall vom Drochtersen-Testspiel hat er längst überstanden, die Reha inzwischen größtenteils auch. Und so kam auch der pfeilschnelle Stürmer am Mittwoch gegen Ende der Einheit aufs satte Grün, um individuell zu trainieren.

Somit fehlt aus dem gesamten Kader aktuell nur noch David Nemeth. Der Österreicher muss nach seiner Leisten-OP auch noch etwas Geduld aufbringen, ehe er wieder bei seiner Mannschaft sein darf.