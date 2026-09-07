Auf St. Paulis neuen Abwehrchef wartet am Samstagabend das Duell mit seinem Vorgänger. Da passt es gut, dass Marcus Mathisen Selbstvertrauen sammeln konnte und Hauke Wahl in Wolfsburg viel zu kitten hat.

Der Move war ein wichtiger, und das hatte er auch instinktiv so empfunden. Beim jüngsten 2:2 in Bielefeld hatte Marcus Mathisen in der Nachspielzeit einen letzten Arminia-Versuch erfolgreich geblockt und seine Aktion mit geballter Faust gefeiert - zurecht! Denn nach einigen Wacklern in den vorherigen Partien hatte der Däne auf der Alm eine sehr stabile Leistung abgerufen. Rechtzeitig vor dem Duell mit seinem beliebten Vorgänger.

„Ich war selbst nicht ganz zufrieden mit mir in einigen der ersten Spiele“, räumte Mathisen ein. „Manchmal hat man im Fußball das Gefühl, dass die Kleinigkeiten ein bisschen gegen dich sind.“ Aber in Bielefeld sei endlich mal wieder alles so gewesen, wie ich er es wollte. „Jetzt muss man darauf aufbauen.“

Am Samstagabend kehrt Hauke Wahl ans Millerntor zurück

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Sehr gern, zumal der Zeitpunkt ein gut gewählter ist. Denn am Samstagabend kommt der VfL Wolfsburg mit geballter Offensiv-Power ans Millerntor - und Hauke Wahl. Der war zeitweise das, was Mathisen jetzt auf dem Kiez ist, nämlich der Abwehr-Chef, zudem extrem anerkannt und beliebt als gebürtiger Hamburger und jemand, der sich in den schönsten und schwersten Momenten der Öffentlichkeit gestellt hat.

Wahl wird nicht sorgenfrei ins alte Wohnzimmer zurückkehren. Auch die Wölfe-Defensive, komplett neu zusammengestellt, bietet derzeit noch reichlich Angriffsfläche, wie man in den vergangenen Wochen gesehen hat. Viertligist Altglienicke traf drei Mal gegen den VfL, der KSC früh doppelt, getoppt aber wurde alles am vergangenen Wochenende von Energie Cottbus. Die Lausitzer trotzten einem 0:3 und einem 3:4 und holten beim 4:4 bekanntlich noch einen Zähler.

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St. Paulis Coach Marcel Rapp stützt Marcus Mathisen

„Jeder Spieler kriegt nach jedem Spiel ein Video, in dem er aufgezeigt bekommt, was gut und was schlecht war“, erklärte Marcel Rapp, angesprochen auf Mathisen. „Marcus hat in Bielefeld ein gutes Spiel gemacht, das fand ich auch. Aber ich denke auch, dass man ihn davor zu kritisch gesehen hat.“ Kaiserslautern zum Beispiel sei jetzt „kein vogelwildes Spiel“ von Mathisen gewesen, „aber er verliert halt den Zweikampf vor dem 0:2“. Der Auftritt auf der Alm „gibt ihm hoffentlich Selbstvertrauen“.

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Der Trainer hat mir in den ersten Spielen das Vertrauen geschenkt, also ist es auch an der Zeit, etwas zurückzugeben. Marcus Mathisen

Ein berechtigter Gedankengang, zumal der Spieler große Rückendeckung spürt. „Ich mag den Trainer, habe eine gute Beziehung zu ihm“, ließ Mathisen wissen und ergänzte: „Er hat mir in den ersten Spielen das Vertrauen geschenkt, also ist es auch an der Zeit, etwas zurückzugeben.“ Wie jüngst in Bielefeld. Und idealerweise am Samstagabend im Topspiel gegen seinen Vorgänger und den VfL Wolfsburg.