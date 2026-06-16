St. Paulis Sprung in die Zweite Liga: Thomforde hält einen Elfmeter, der Trainer muss tschüs sagen – und ein einstiger HSV-Held war auch dabei.

In diesem August tritt der FC St. Pauli in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Rot-Weiss Essen an. Am Sonntag vor genau 40 Jahren gelang dem Kiezklub gegen die Essener die Rückkehr in die Zweite Liga.

Auf den 14. Juni 1986 fiel nicht nur der 40. Geburtstag des heutigen US-Präsidenten Donald Trump, sondern auch der vorletzte Spieltag der „Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga, Gruppe Nord“, wie das fußballerische Frühsommerspektakel der 1980er-Jahre sich nannte. Fünf Mannschaften kämpften um zwei Aufstiegsplätze, während im fernen Mexiko bereits fröhlich um die Weltmeisterschaft gekickt wurde.

Am 13. Juni 1986 endete die WM-Vorrunde mit einer 0:2-Niederlage der DFB-Auswahl gegen Dänemark. Dass Franz Beckenbauers Team es dennoch bis ins Endspiel schaffen würde, glaubten wohl nur die wenigsten, als der FC St. Pauli tags darauf Rot-Weiss Essen empfing. Mit 9:3 Punkten hatten sich die Braun-Weißen eine günstige Ausgangsposition geschaffen. Ein Sieg gegen den deutschen Meister von 1955, so viel war klar, würde die Rückkehr in die Zweite Liga bedeuten, aus der der Klub im Jahr zuvor abgestiegen war. Im Hinspiel bei Rot-Weiss hatte St. Pauli allerdings mit 1:2 seine einzige Niederlage kassiert.

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Lorkowski geht nach Streit mit Paulick

9100 Zuschauer:innen pilgerten zum Rückspiel ans Millerntor, für die damalige Zeit eine stattliche Kulisse. Der Kult oder Mythos rund um den FC St. Pauli war gerade erst im Entstehen. Für Trainer Michael Lorkowski hingegen war es nach vier Jahren das vorerst letzte Millerntor-Heimspiel: „Lorko“ hatte sich mit Vereinspräsident Otto Paulick angelegt und zog weiter zu Holstein Kiel. „Ich führe die Mannschaft ins Profigeschäft und muss selber in der Oberliga bleiben“, grämte er sich. Spätestens, als er 1992 mit Hannover 96 den DFB-Pokal gewann, war der Zorn wohl verflogen.

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Lorkowskis Nachfolger auf St. Pauli stand bereits fest: Es übernahm Altona-93-Trainer Willi Reimann, der mit dem HSV 1977 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hatte. Alte HSV-Helden waren damals nicht Ungewohntes auf dem Heiligengeistfeld: Mit Peter Nogly spielte ein 77er-Kollege von Reimann in der braun-weißen Abwehr.

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Demuth und Golke treffen, Gronau setzt den Schlusspunkt

Und die ließ gegen Essen wenig anbrennen. Der spätere Profitrainer Dietmar Demuth (11.) und André Golke (36.) schossen für St. Pauli einen beruhigenden 2:0-Pausenvorsprung heraus. Dann schlug die Stunde von Keeper Klaus Thomforde: In der 56. Minute parierte er einen Foulelfmeter von Michael Tönnies und verhinderte so, dass der Sieg noch einmal in Gefahr geriet. Den Schlusspunkt setzte Jürgen Gronau, der nach 79 Minuten zum 3:0-Endstand traf.

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Mit 11:3 Punkten war St. Pauli der Aufstieg in die Zweite Liga nicht mehr zu nehmen - schon vor dem abschließenden Spiel beim Westberliner Meister SC Charlottenburg (2:2). Während es auf dem Cheftrainer-Stuhl einen Wechsel gab, blieb Lorkowskis Co-Trainer Helmut Schulte dem Kiezklub erhalten. Anderthalb Jahre später beerbte er Reimann und coachte den FC St. Pauli in die Bundelsiga. Doch das ist eine andere Geschichte.







