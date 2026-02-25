Von null auf vier: St. Paulis Ando gehört schon zu den Besten, aber Ausfall droht

Am Mittwochmittag passten dann auch endlich die äußeren Umstände zur allgemeinen Gemütslage. Hatte die Trainingseinheit des FC St. Pauli noch unter recht trüben Bedingungen begonnen, so strahlte irgendwann die Sonne von einem knallblauen Himmel und um die Wette mit den Mienen der Protagonisten. Wobei: Ein Zwischentief war auch zugegen. Eines, das einen Senkrechtstarter betrifft.

Es herrscht wohl die einhellige Meinung vor, dass die Verpflichtung von Tomoya Ando in der Winterpause ein absoluter Glücksgriff gewesen ist. In sechs der neun Partien des neuen Jahres stand der Japaner von An- bis Abpfiff auf dem Platz, überzeugte an der Seite von gleich drei Abwehrchefs (Eric Smith, Hauke Wahl, James Sands) und gab ihn beim Sieg gegen Stuttgart sogar höchstpersönlich. Eingewöhnungszeit wegen neuem Kontinent, neuer Nation, neuem Verein, neuen Kollegen, neuer Sprache? Hatte er nicht. Brauchte er auch nicht.

Kiezkicker Ando mit super Statistik

Der 27-Jährige hat in diesen wenigen Wochen Sensationelles vollbracht, das kann man anders kaum beschreiben, was sich auch in einer Statistik nachlesen lässt. Hinter Amos Pieper (Werder Bremen), Luka Vuskovic (HSV) und Leipzigs Willi Orbán ist Tomoya Ando der Innenverteidiger mit der viertbesten Zweikampfbilanz der Liga! 66,27 Prozent seiner Duelle hat der Nationalspieler bisher gewonnen, und das, ohne dabei zu unlauteren Mitteln greifen zu müssen. Ando zählt also zu den braun-weißen Säulen – und droht nun das Hoffenheim-Spiel zu verpassen.

Ando verpasst St. Pauli-Training am Mittwoch

Der 1,90-m-Mann fehlte am Mittwoch bei eingangs erwähnter Einheit, ihn plagen muskuläre Probleme. Offenbar ist es nicht gesichert, dass er am Donnerstag oder Freitag wieder wird einsteigen können. Ein Ausfall wäre natürlich schade, tragisch aber wäre er nicht. Denn etwas überraschend stand Adam Dzwigala, der das Spielersatztraining am Montag noch mit Schmerzen am Sprunggelenk hatte abbrechen müssen, wieder auf dem Platz und schien keinerlei Probleme mehr zu haben. Der Pole wäre eine Ando-Alternative, auch das Zurückziehen von Eric Smith aus dem Mittelfeld wäre möglich.

Zumal sich die personellen Möglichkeiten für Coach Alexander Blessin insofern erweitern dürften, als dass Connor Metcalfe wieder Kader-tauglich ist. Der Australier hat seine Knieprobleme offensichtlich überwunden, Landsmann und Kapitän Jackson Irvine pausierte hingegen wegen Belastungssteuerung. Dafür kehrten gleich zwei weitere Akteure auf den Rasen zurück: In Rawley St. John nach Syndesmoseverletzung der dritte Kicker aus Down Under, und auch Andréas Hountondji drehte fleißig seine Runden. Die Leihgabe des FC Burnley laboriert noch an den Folgen eines Harrisses im Sprunggelenk.