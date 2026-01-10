Er gehört zu den braun-weißen Institutionen, arbeitet seit 1989 für den FC St. Pauli, seit fast 27 Jahren in der aktuellen Funktion als Sicherheitsbeauftragter. In all der Zeit ist es noch nie vorgekommen, dass ein Pflichtspiel der Profis auf den Geburtstag von Sven Brux gefallen ist. Das hätte sich 2026 ändern sollen und passender nicht zutragen können. Am 10. Januar, dem Tag des Spiels gegen RB Leipzig, wird Brux 60 Jahre jung, doch durch die witterungsbedingte Absage bleibt es dabei: kein Spiel an Brux' Geburtstagen. Trotzdem ist der Fakt, dass er nullt, ein prima Zeitpunkt, um sich von dem Mann, der in Brühl/NRW geboren wurde und seit 1986 in Hamburg lebt, prägende Momente der Beziehung zum Kiezklub erzählen zu lassen.



