Vier Klubs in nur 13 Monaten: Passt das überhaupt zu Ex-St. Pauli-Profi Saad?

Binnen nur 13 Monaten hat Elias Saad nun schon seinen vierten Verein. Dabei ist der Ex-St. Paulianer alles, aber kein seelenloser Kicker, dem es egal ist, wo und für wen wer die Schuhe schnürt.

Er hat sich viel Zeit gelassen und alle möglichen Umwege genommen, ehe er dann doch das professionelle Business erreicht hatte. Das ist noch gar nicht so lange her, doch mittlerweile steckt Elias Saad mittendrin in den Mühlen des bezahlten Fußballs.

Vier Klubs binnen nicht einmal 13 Monaten – das klingt für den Beobachter nach Wandervogel, danach, dass es dem Spieler egal ist, wo und für welchen Verein er die Schuhe schnürt. Dabei ist Elias Saad so komplett anders, als Typ geerdet, als Mensch zurückhaltend und auf Wohlfühlen aus, auf Anerkennung, Unterstützung, Gemeinsamkeit. Je mehr er sich zu Hause fühlt, desto besser seine Leistungen.

Elias Saad wurde erst mit 22 Jahren bei St. Pauli zum Profi

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Beim FC St. Pauli war das alles noch gegeben. Kein Wunder, hatte der gebürtige Hamburger doch weiterhin das gewohnte Umfeld, Familie, Freunde als Rückzugsmöglichkeit, nachdem er aus der 4. Liga von Eintracht Norderstedt gekommen war. Das führte dazu, dass er sich in den Kader der Nationalelf Tunesiens sowie auf die Zettel anderer Vereine spielte – und auch zum persönlichen Schluss kam, es mal außerhalb der eigenen Komfortzone zu versuchen.

Vier Klubs in 13 Monaten für den ehemaligen St. Paulianer Elias Saad

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Dieser Versuch läuft seit Juli vergangenen Jahres. Sandro Wagner hatte ihn unbedingt zum FC Augsburg holen wollen, wo der Trainer-Novize allerdings mit Pauken und Trompeten scheiterte. Unter Nachfolger Manuel Baum hatte der Flügelspieler kein gutes Standing und wurde zur Rückrunde zu Hannover 96 verliehen. Dort kam er immerhin zu 13 Einsätzen, acht davon in der Startelf, blieb aber ohne Tor und weitere Empfehlungsschreiben für höhere Aufgaben.

Nach Saisonende, dem verpassten Aufstieg und der sportlich eher enttäuschenden WM-Teilnahme mit Tunesien kehrte der nunmehr 26-Jährige nach Augsburg zurück, allerdings nur für kurze Zeit. Noch ehe die Vorbereitung begann, war Elias Saad schon wieder weg, und zwar so weit wie noch nie zuvor und wieder da, wo er noch vor wenigen Wochen in WM-Mission unterwegs gewesen war: Für ein Jahr wurde er zu Nashville SC in die MLS verliehen. Nach „Music City“, wie Nashville auch genannt wird, dorthin, wo Country seine Wurzeln hat.

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Ex-Kiezkicker Elias Saad wurde jetzt nach Nashville verliehen

Rund zwei Wochen ist diese Nachricht inzwischen alt. In den USA und Kanada läuft die Saison bekanntlich durch trotz der Weltmeisterschaft, Nashville führt nach 17 Spieltagen die Tabelle der Eastern Konferenz an mit zwei Zählern Vorsprung auf Lionel Messis Inter Miami. Bislang hat Saad noch keine Minute gespielt für den neuen Verein. Wirtschaftlich wird man sich um ihn derzeit keine Sorgen machen müssen, auch wenn er erst spät angefangen hat, nachhaltig zu verdienen. Bleibt zu hoffen, dass sich der Mensch Elias Saad als gefestigt genug erweist, sich in der Maschinerie Profi-Fußball zu behaupten.