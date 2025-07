Warum vier Kiezkicker vorzeitig aus dem St. Pauli-Trainingslager abreisen müssen

Endspurt. Die letzten Tage des Trainingslagers des FC St. Pauli sind angebrochen. Am Freitag steigt die direkte Vorbereitung auf den Härtetest gegen den französischen Topklub OGC Nizza am Samstag in Anif nahe Salzburg. Vier Spieler des FC St. Pauli werden dann nicht mehr dabei sein – sie reisen vorzeitig aus dem Trainingscamp, das noch bis Sonntag dauert, ab.

Das Quartett fehlte bereits am Donnerstag für 17 Uhr angesetzten zweiten Einheit des Tages auf dem Platz des USC Flachau und befand sich währenddessen schon auf dem Weg zum Flughafen, um die Maschine nach Hamburg zu bekommen.

St. Pauli-Quartett reist wegen Spiel der U23 aus Flachau ab

Der Grund: ein bevorstehendes Spiel. Kein Test-, sondern ein Pflichtspiel. Die U23 des FC St. Pauli bestreitet am Sonntag (14 Uhr) ihren Saisonauftakt in der Regionalliga Nord gegen die SV Drochtersen/Assel und dann werden vier Stammkräfte gebraucht, die im Trainingslager der Profimannschaft dabei waren: Torwart Kevin Jendrzey, Innenverteidiger Jannik Westphal, Mittelfeldspieler Rawley St. John und Stürmer Oleg Skakun – alles Spieler der zweiten Mannschaft.

Logisch: bei den letzten Trainingseinheiten der U23 zur direkten Spielvorbereitung sollen sie wieder bei ihrer eigentlichen Mannschaft sein.

Revanche? St. Paulis Profis verloren gegen Drochtersen

Drochtersen/Assel – war da nicht was? Genau. Gegen den ambitionierten Viertligisten hatten die St. Pauli-Profis vor rund zwei Wochen ihr zweites Testspiel der Saisonvorbereitung mit 0:1 verloren. Schlimmer: Neu-Stürmer Ricky-Jade Jones verletzte sich schwer an der Schulter, ist in der zwischenzeit operiert worden und fällt mehrere Wochen aus. Westphal und St. John waren übrigens mit von der Partie der Profis gewesen. Jetzt haben sie mit der zweiten Mannschaft die Chance auf Revanche.