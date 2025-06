Bitter ist sie, die geplatzte Verpflichtung von Stürmer Morgan Guilavogui. Enttäuschend für den FC St. Pauli – und ein schwerer Rückschlag in den personellen Planungen für die kommende Saison. Im Angriff muss sich der Kiezklub nach all den Abgängen komplett neu aufstellen. Sportchef Andreas Bornemann ist abermals gefordert. Das ist der aktuelle Stand in Sachen Sturmmitte.