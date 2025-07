Viele Veränderungen: So läuft der Vorbereitungs-Start beim FC St. Pauli

Es wirkt, als hätten sie den Termin in Absprache mit Petrus festgezurrt: Am Donnerstag, pünktlich nach Ende der brutalen Hitze-Welle, startet der FC St. Pauli in die Vorbereitung auf seine zweite Erstliga-Saison in Folge. Ab etwa 11.30 Uhr werden Coach Alexander Blessin und seine Profis auf dem Platz an der Kollaustraße erwartet, sicher gesäumt von etlichen Schaulustigen. Es wird der Auftakt von ereignisreichen sieben Wochen bis zum Liga-Auftakt gegen den BVB.

Die werden zunächst einmal viele bekannte Gesichter vermissen. Gleich 13 Spieler, die sich bis Mitte Mai noch in Braun-Weiß verdingten, sind mittlerweile nicht mehr beim Kiezklub unter Vertrag. Und einige von ihnen haben ob ihrer offenen und kommunikativen Art durchaus Bande geknüpft zu den Trainingskiebitzen: Philipp Treu (jetzt SC Freiburg), Johannes Eggestein, Andreas Albers (beide noch ohne Verein), Elias Saad (FC Augsburg), Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen), Siebe Van der Heyden (zurück zu RCD Mallorca), Noah Weißhaupt (zurück nach Freiburg), Robert Wagner (Holstein Kiel), Morgan Guilavogui (zurück zu RC Lens) sowie die Keeper Sascha Burchert (Torwart-Koordinator im NLZ), Sören Ahlers (Torwart-Coach U23) und Eric Oelschlägel (unbekannt) sind nicht mehr dabei. Zudem taucht auch der Name Simon Zoller (Karriere-Ende) nicht mehr im Aufgebot auf.

Bis jetzt ein halbes Dutzend neue St. Paulianer

Dafür gibt es sechs neue Profis zu begutachten (Joel Chima Fujita, Ricky Jade-Jones, Mathias Pereira Lage, Arkadiusz Pyrka, Simon Spari, Jannik Robatsch), in Thomas Risch einen neuen Co-Trainer sowie nach einem halben Jahr bei Debrecen in Ungarn auch wieder Stürmer Maurides. Ob tatsächlich alle dem Kader zugehörigen Profis am Start sein werden, darf hingegen bezweifelt werden. Während James Sands schon seit Wochen individuell an seinem Comeback arbeitet und es stetig vorwärts geht, dürften die ersten Einheiten für Karol Mets (Patellasehne) und Jackson Irvine (Fuß-OP) noch zu früh kommen.

Andreas Bornemann begrüßt Joel Chima Fujita beim FC St. Pauli. FC St. Pauli Andreas Bornemann begrüßt Joel Chima Fujita beim FC St. Pauli.

Das Duo wird mit Sicherheit die ersten Testspiel der Saison verpassen. Am Sonntag gastiert St. Pauli in Aurich, wo es gegen den Landesligisten Firrel gehen wird (Anpfiff 16 Uhr). Am Samstag der kommenden Woche tritt der Kiezklub bei Regionalligist SV Drochtersen/Assel an (15 Uhr), am Dienstag darauf (15.7.) heißt der Gegner in Malente Silkeborg IF (16 Uhr).

Kiezklub mit drei Testspielen im Norden

Drei Tage später geht es für neun Tage ins Trainingslager nach Österreich, rund um die Einheiten in Flachau wird es natürlich noch weitere Vorbereitungspartien geben. Wann und gegen wen diese stattfinden werden, ist aktuell noch offen. Und auch zwischen Rückkehr nach Hamburg (27. Juli) und dem DFB-Pokal-Match am Millerntor gegen Eintracht Norderstedt (16. August) wird es noch Testspiele geben.

Das könnte Sie auch interessieren: Der große St. Pauli-Nachwuchs-Report

Und insgesamt auch mit Sicherheit noch weitere Neuzugänge. Zwar zählt das Aufgebot offiziell derzeit 28 Spieler, doch in Muhammad Dahaba, Marwin Schmitz und Romeo Aigbekaen sind drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs impliziert, die sich einen fixen Platz im erweiterten Spieltagskader erst noch erarbeiten müssen. Zudem ist davon auszugehen, dass Rechtsverteidiger Fin Stevens noch abgegeben wird.