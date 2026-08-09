Zum Saisonstart gegen Fürth präsentiert sich auch das Millerntor in neuem Gewand. St. Pauli hat über den Sommer kräftig umgebaut – von Technik und Barrierefreiheit bis hin zu neuen Zugängen und Zahlungsregeln.

St. Paulis Fans können sich im Millerntor-Stadion unter anderem über einen neuen Sound freuen. Witters

Neue Liga, neuer Trainer, neuer Kapitän, neues Team. Auf dem Platz wird sich für die Fans des FC St. Pauli ab Sonntag einiges ändern. Dann trifft der Kiezklub zum Zweitliga-Auftakt am Millerntor auf die SpVgg Greuther Fürth (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Gespielt wird im heimischen Millerntor-Stadion, an dem über den Sommer kräftig gearbeitet wurde. Auf die Fans warten einige Neuerungen.

Das größte und zugleich teuerste Projekt ist der umfassende Umbau des Ballsaals in der Haupttribüne. Für rund drei Millionen Euro wurde die größte Veranstaltungsfläche abseits des Spielfelds modernisiert. Vor allem die komplexe technische Ausstattung des Eventraums wurde erneuert, zugleich sollte der Ballsaal insgesamt eine neue Wirkung erhalten. Patrick Mushatsi-Kareba, Geschäftsleiter Vermarktung bei St. Pauli, wird dort vor dem Auftakt gegen Fürth eine Begrüßungsrede halten.

Neuer FLINTA*-Zugang und Wickelmöglichkeiten am Millerntor

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Auch die neue Beschallungsanlage soll für ein verbessertes Stadionerlebnis sorgen. Sie war bereits beim Testspiel gegen Deportivo A Coruña im Einsatz. Hinzu kommt ein frischer Rasen, der dank der Umstellung auf Hybrid-Rasen im vergangenen Jahr inzwischen weniger aufwendig erneuert werden kann.

Zudem hat der Klub weiter daran gearbeitet, das Stadion für möglichst viele Menschen zugänglicher und komfortabler zu gestalten. Im Rahmen des Projekts „Teilhabe am Millerntor“ wurden mit finanzieller Unterstützung der Abteilung Fördernde Mitglieder unter anderem zusätzliche Wickelmöglichkeiten geschaffen.

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Am Eingang 9 der Gegengeraden bei der Domwache gibt es außerdem ab sofort eine weitere FLINTA*-Schlange für Frauen, lesbische, intersexuelle, nicht-binäre und agender Personen sowie für Menschen, die sich nicht dem binären System Mann/Frau zuordnen.

St. Pauli kann wohl mit Punktlandung gegen Fürth starten

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Darüber hinaus setzt St. Pauli im Stadion verstärkt auf bargeldloses Bezahlen. An den Kiosken wird künftig jeweils nur noch eine Kasse Bargeld akzeptieren. Diese befindet sich ganz links. Positiv für die Fans: Die Cateringpreise wurden – anders als im vergangenen Jahr – nicht erhöht.

Im Zuge des Ausbaus der Barrierefreiheit bestätigte der Verein auf MOPO-Nachfrage zudem, dass die Rollstuhlplätze durch eine Erhöhung und einen verbesserten Zugang modernisiert wurden.

Am Freitag waren noch zahlreiche Bauarbeiter:innen im Stadion unterwegs und kümmerten sich um den letzten Feinschliff. Es war ein Rennen gegen die Zeit. Ein Auswärtsspiel zum Auftakt hätte dem Klub noch eine zusätzliche Woche verschafft, doch auf MOPO-Anfrage zeigte sich St. Pauli optimistisch, dass sämtliche Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen sind und für die Fans keine Einschränkungen entstehen.

Damit dürfte das Millerntor pünktlich zum Saisonstart bereit sein – und auf die Anhänger wartet nicht nur auf dem Platz einiges Neues.