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Eric Smith enttäuscht nach dem 0:2 in Heidenheim

Eric Smith kam erst nach der Pause, konnte aber auch keine Wende bewirken und das 0:2 nicht verhindern. Foto: picture alliance/dpa | Tom Weller

paidViel zu wenig! Die St. Pauli-Noten nach der bitteren Pleite von Heidenheim

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Es war die große Chance, an das rettende Ufer heranzurücken und sich von den direkten Abstiegsplätzen abzusetzen. Die Chance wurde vertan. Mit 0:2 (0:1) verlor der FC St. Pauli beim Tabellenletzten 1. FC Heidenheim. Ein empfindlicher Rückschlag. Das einzig Gute: Der VfL Wolfsburg ist weiterhin hinter dem FC St. Pauli, rückte nach einem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach aber auf einen Punkt heran. Die MOPO-Noten nach dem enttäuschenden Auftritt des FC St. Pauli in Heidenheim:

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