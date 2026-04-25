Es war die große Chance, an das rettende Ufer heranzurücken und sich von den direkten Abstiegsplätzen abzusetzen. Die Chance wurde vertan. Mit 0:2 (0:1) verlor der FC St. Pauli beim Tabellenletzten 1. FC Heidenheim. Ein empfindlicher Rückschlag. Das einzig Gute: Der VfL Wolfsburg ist weiterhin hinter dem FC St. Pauli, rückte nach einem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach aber auf einen Punkt heran. Die MOPO-Noten nach dem enttäuschenden Auftritt des FC St. Pauli in Heidenheim: