Historische Marke geknackt: St. Pauli ist wirtschaftlich „so gesund wie nie“

Es dürften ausgeprägt schöne Tage sein aktuell für Wilken Engelbracht. Der kaufmännische Geschäftsleiter des FC St. Pauli darf sich durchgehend über herausragende Entwicklungen beim Kiezklub freuen, entsprechend positiv fiel sein Fazit bei der Saisonabschlussrunde am Mittwoch aus.

„Der Verein ist so gesund wie nie“, erklärte der 52-Jährige und verwies auf die Genossenschaft, den sportlichen Erfolg und einige Maßnahmen, die man in den vergangenen Monaten eingesetzt habe. „Mit Blick auf das Kapital, das wir durch die eG-Beteiligung haben werden, die Eigenkapitalquote und die Verschuldungssituation ist es der wirtschaftlich stärkste und stabilste FC St. Pauli.“

St. Pauli schreibt erneut schwarze Zahlen

Man werde zum zweiten Mal in Folge ein positives Ergebnis schreiben, was wichtig sei. „Wir alle wissen, welche Herausforderung wir nach Corona hatten. Die Stärkung des Eigenkapitals ist für uns ganz wichtig.“ Zudem knackte der Kiezklub eine historische Marke: „Wir werden beim Umsatz erstmals die 100 Millionen Euro überschreiten. Das ist ein wichtiges Zeichen der Stabilität.“ Dazu hätten alle beigetragen, maßgeblich natürlich der Sport.

Auch wenn die finalen Zahlen erst zum Sommer hin bekannt sein werden, sehe man jetzt schon, „dass in allen Bereichen ein Wachstum realisiert werden konnte. Das bedeutet aber nicht, dass wir von heute auf morgen riesige Sprünge in dieser hart umkämpften Liga machen können.“ Mit Blick auf das Thema Mitverantwortung gelte es, „dass Sport und Wirtschaft dafür sorgen, den Verein in einem Wettbewerb, der schwer bleiben wird, so gut wie möglich aufzustellen“.