Vasilj wird zum Elfer-Helden! Smith und Pyrka kämpfen gegeneinander ums WM-Ticket

Die braun-weißen Kicker Eric Smith und Arkadiusz Pyrka streiten am Dienstag mit ihren Ländern gegeneinander um ein WM-Ticket. Bei den europäischen Playoff-Halbfinals spielten beide St. Paulianer keine große Rolle, durften aber trotzdem jubeln. St. Pauli-Torwart Nikola Vasilj stand dagegen im Mittelpunkt und wurde zum Elfmeter-Helden für Bosnien-Herzegowina.

Pyrka und Smith verfolgten das Geschehen zunächst auf der Bank. Für den braun-weißen Defensiv-Strategen Smith war es ein recht komfortables Zuschauen, denn Schwedens Superstar Viktor Gyökeres (6., 51., 73.) stellte mit einem Hattrick gegen die Ukraine in Valencia die Weichen auf Erfolg. Ponomarenko (90.) verkürzte für die Ukrainer zum 3:1-Endstand für die Skandinavier, bei denen Smith bis zum Schluss auf dem Bankplatz ausharren musste.

Smith harrt auf der Bank aus – Debüt am Dienstag?

Das Länderspiel-Debüt des 29-Jährigen lässt damit weiter auf sich warten – aber vielleicht nur bis Dienstag. Dann spielen die Schweden in Stockholm um ein WM-Ticket gegen Polen – und damit auch gegen St. Paulis Außenbahnspieler Pyrka. Der musste lange befürchten, dass er und seine Landsleute die WM-Träume zu begraben hätten, denn zur Halbzeit führte Albanien durch Hoxha (42.) in Warschau mit 1:0.

Doch noch war Polen nicht verloren. Keiner konnte das besser unterstreichen als Robert Lewandowski, der in der 63. Minute zum Ausgleich traf. Piotr Zielinski sorgte zehn Minuten später mit seinem Tor zum 2:1 für die polnische Reise in Schwedens Hauptstadt. In der Nachspielzeit wurde Pyrka eingewechselt und brachte den Vorsprung mit seinen Kollegen über die Zeit.

Dzeko bringt Bosnien in die Verlängerung

Nikola Vasilj hütete dagegen von Beginn an das Tor von Bosnien-Herzegowina und musste einen Schuss des Walisers Daniel James in der 51. Minute passieren lassen. Das Heimpublikum in Cardiff begann schon zu feiern, da köpfte der bosnische Altmeister und Neu-Schalker Edin Dzeko in der 86. Minute das 1:1 – Verlängerung!

In der Schlussphase dieser Verlängerung überstanden die Bosnier den walisischen Sturmlauf unbeschadet, sodass Vasilj zu einer zentralen Figur in der fälligen Elfmeter-Entscheidung wurde. 1700 mitgereiste Fans hofften, dass er seine gute Elfmeter-Quote beim FC St. Pauli auf das WM-Qualifikationsspiel übertragen könnte – und das zu Recht!

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Die beiden ersten Schüsse von Wilson und Harris musste Vasilj noch passieren lassen, doch dann guckte er den Versuch von Johnseon drüber und boxte anschließend den halbhohen Schuss von Williams mit den Fäusten weg. Weil bis auf Demirovic alle Bosnier trafen, siegten Vasilj und Co. vom Punkt mit 4:2 – und haben nun am Dienstag ein alles entscheidendes Heimspiel gegen Italien vor sich. Für beide Länder geht es dann darum, sich zum ersten Mal seit 2014 für eine WM-Endrunde zu qualifizieren.

Alle Ergebnisse der Europa-Playoff-Halbfinals: Türkei – Rumänien 1:0, Slowakei – Kosovo 3:4, Dänemark – Nordmazedonien 4:0, Tschechien – Irland 6:5 (2:2) n.E., Polen – Albanien 2:1, Ukraine – Schweden 1:3, Italien – Nordirland 2:0, Wales – Bosnien 3:5 (1:1) n.E. Am Dienstag spielen damit jeweils um ein WM-Ticket: Kosovo – Türkei, Tschechien – Dänemark, Schweden – Polen, Bosnien – Italien.

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Danel Sinani hat schon lange keine WM-Chancen mehr, bestritt aber mit Luxemburg das Playoff-Hinspiel um den Klassenerhalt in der C-Gruppe der UEFA Nations League. Auf Malta setzten die Kicker des Großherzogtums im Hinspiel mit 2:0 durch. Vincent Thill, für Waldhof Mannheim in der Dritten Liga unterwegs, traf in der 47. Minute. Mathias Olesen tütete in der Nachspielzeit den Sieg ein. Das Rückspiel findet am Dienstag statt.