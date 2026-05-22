mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Taichi Hara, Hauke Wahl, Nikola Vasilj und Tomoya Ando sind enttäuscht über den St. Pauli-Abstieg

Enttäuschte Gesichter bei Taichi Hara, Hauke Wahl, Nikola Vasilj und Tomoya Ando (v.l.) nach dem Abstieg des FC St. Pauli. Foto: WITTERS

paidMOPO-Noten der Saison: Beim schwachen FC St. Pauli fällt einer komplett ab

kommentar icon
arrow down

Den Ausgang der Saison 2025/26 hatte man sich anders vorgestellt beim FC St. Pauli. Nach zwei Jahren in der Bundesliga muss der Kiezklub wieder zurück in die 2. Liga – Platz 18 in der Tabelle bedeutet der Abstieg. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass bei den Braun-Weißen kaum ein Spieler an die starke Leistung aus der Vorsaison anknüpfen konnte. Entsprechend durchwachsen fallen auch die MOPO-Noten für diese Saison aus – wobei kein St. Pauli-Profi wirklich herausstechen kann, einer aber komplett abfällt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test