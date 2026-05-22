Den Ausgang der Saison 2025/26 hatte man sich anders vorgestellt beim FC St. Pauli. Nach zwei Jahren in der Bundesliga muss der Kiezklub wieder zurück in die 2. Liga – Platz 18 in der Tabelle bedeutet der Abstieg. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass bei den Braun-Weißen kaum ein Spieler an die starke Leistung aus der Vorsaison anknüpfen konnte. Entsprechend durchwachsen fallen auch die MOPO-Noten für diese Saison aus – wobei kein St. Pauli-Profi wirklich herausstechen kann, einer aber komplett abfällt.



