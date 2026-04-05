mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jackson Irvine breitet die Arme aus

Jackson Irvine erkämpfte sich mit St. Pauli einen Punkt in Berlin, wird aber im kommenden Spiel gesperrt fehlen. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Irvine sieht Rot! St. Pauli holt Punkt in Berlin – verpasst aber den großen Sprung

kommentar icon
arrow down

Der FC St. Pauli hat seinem Punktekonto einen weiteren Zähler hinzugefügt. Am Sonntagnachmittag trennten sich die Hamburger mit 1:1 von Union Berlin. Mathias Pereira Lage hatte St. Pauli in Durchgang eins zunächst mit einem absoluten Traumtor in Führung gebracht (25.), kurz nach der Pause traf Andrej Ilic zum verdienten Ausgleich für Union (52.). Kurz vor Schluss sah darüber hinaus Kapitän Jackson Irvine nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (90.+3).

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test