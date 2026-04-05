Irvine sieht Rot! St. Pauli holt Punkt in Berlin – verpasst aber den großen Sprung

Der FC St. Pauli hat seinem Punktekonto einen weiteren Zähler hinzugefügt. Am Sonntagnachmittag trennten sich die Hamburger mit 1:1 von Union Berlin. Mathias Pereira Lage hatte St. Pauli in Durchgang eins zunächst mit einem absoluten Traumtor in Führung gebracht (25.), kurz nach der Pause traf Andrej Ilic zum verdienten Ausgleich für Union (52.). Kurz vor Schluss sah darüber hinaus Kapitän Jackson Irvine nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (90.+3).

Das Spiel im Liveticker