Unglaubliche Statistik: So wenig Tore schoss St. Pauli nach den letzten 147 Ecken

Im modernen Fußball sind sie immer wieder ein Thema, weil eine Waffe: die Standards. Unumstritten ist, dass eben diese auch für Torerfolge taugen, wenn es mal nicht läuft bei einem Team oder wenn des Gegners Defensive nicht zu knacken scheint. Eckbälle sind da ein probates Mittel, vor allem in der 2. Liga – nur leider nicht beim FC St. Pauli.

Ein Dutzend Eckbälle hatten sich die Kiezkicker im Heimspiel gegen den VfL Bochum erarbeitet. Zwölf Gelegenheiten gab es, die durchaus nicht immer sattelfeste VfL-Abwehr ins Wackeln zu bringen. Und erst beim allerletzten Versuch, getreten vom eingewechselten Marvin Knoll in Minute 82, keimte so etwas Ähnliches wie Torgefahr auf. Alles, was davor in den Gäste-Strafraum segelte, stellte niemanden aus dem Ruhrpott vor Probleme.

Nur ein St. Pauli-Tor nach Ecke

Ähnlich war das schon gegen Karlsruhe, in Heidenheim und so weiter und so fort. Ob nun Mats Möller Daehli, Waldemar Sobota oder Finn Ole Becker: Von den letzten 147 Eckbällen der Hamburger führte nur ein einziger zum Torerfolg. Dimitrios Diamantakos traf am 5. Spieltag dieser Saison beim 3:3 in Dresden nach einer Ecke von Möller Daehli.

St. Pauli und die Kopfbälle: Vorne harmlos, hinten anfällig

Am Ende ist die Harmlosigkeit keine große Überraschung, sondern eine Bestätigung der Wahrnehmung, dass Kopfballstärke nicht eben zu den ersten Bürgerpflichten bei St. Pauli gehört. Bei gegnerischen Standards, das weiß man bekanntlich aus leidvoller Erfahrung, brennt es in unschöner Regelmäßigkeit vorm Gehäuse von Keeper Robin Himmelmann.