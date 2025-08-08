„Unglaublich!“ St. Paulis Rückhalt Vasilj über einen krassen Moment und das Derby
Er war der große Rückhalt bei der erfolgreichen Mission Klassenerhalt des FC St. Pauli, für viele der beste Kiezkicker der Saison und auf Anhieb einer der Top-Keeper der Bundesliga. Auch in seiner zweiten Spielzeit im Oberhaus will Nikola Vasilj (29) ein Erfolgsfaktor sein. Die MOPO hat die Nummer eins der Braun-Weißen zum Interview getroffen, in dem er über Konkurrenz in den eigenen Reihen, aufsehenerregende Rankings, das Derby gegen den HSV und erstmals über seinen krassesten Karrieremoment spricht.
