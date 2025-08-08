Er war der große Rückhalt bei der erfolgreichen Mission Klassenerhalt des FC St. Pauli, für viele der beste Kiezkicker der Saison und auf Anhieb einer der Top-Keeper der Bundesliga. Auch in seiner zweiten Spielzeit im Oberhaus will Nikola Vasilj (29) ein Erfolgsfaktor sein. Die MOPO hat die Nummer eins der Braun-Weißen zum Interview getroffen, in dem er über Konkurrenz in den eigenen Reihen, aufsehenerregende Rankings, das Derby gegen den HSV und erstmals über seinen krassesten Karrieremoment spricht.



