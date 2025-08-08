mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Nikola Vasilj hebt den Finger nach oben

Steil nach oben zeigte die Leistungskurve von Nikola Vasilj (29) in der letzten Saison, in der er zu einem der besten Keeper der Liga avancierte. Foto: picture alliance / Selim Sudheimer

paid„Unglaublich!“ St. Paulis Rückhalt Vasilj über einen krassen Moment und das Derby

kommentar icon
arrow down

Er war der große Rückhalt bei der erfolgreichen Mission Klassenerhalt des FC St. Pauli, für viele der beste Kiezkicker der Saison und auf Anhieb einer der Top-Keeper der Bundesliga. Auch in seiner zweiten Spielzeit im Oberhaus will Nikola Vasilj (29) ein Erfolgsfaktor sein. Die MOPO hat die Nummer eins der Braun-Weißen zum Interview getroffen, in dem er über Konkurrenz in den eigenen Reihen, aufsehenerregende Rankings, das Derby gegen den HSV und erstmals über seinen krassesten Karrieremoment spricht.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test