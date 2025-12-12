mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Martijn Kaars bejubelt ein St. Pauli-Tor mit Jackson Irvine

Martijn Kaars bejubelt mit Jackson Irvine seinen Treffer in Gladbach. Auf den Kapitän hält der Niederländer große Stücke. Foto: WITTERS

paid„Und dann mache ich das zweite und dritte Tor“: St. Pauli-Stürmer Kaars will liefern

kommentar icon
arrow down

Es pladdert ohne Unterlass an diesem tristen Dezember-Dienstag. Dennoch erscheint Martijn Kaars gut gelaunt zum Interview-Termin mit der MOPO – kein Wunder, liegt hinter dem Stürmer des FC St. Pauli doch nicht nur eine verregnete Trainingseinheit, sondern vor allem eine ziemlich erfolgreiche Woche mit vielen positiven Momenten. Davon darf es gern noch mehrere geben, findet der Niederländer, möglichst schon in der wichtigen Partie gegen Heidenheim. Und er orientiert sich dabei auch an prominenten Landsleuten seines Jahrgangs.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test