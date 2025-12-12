Es pladdert ohne Unterlass an diesem tristen Dezember-Dienstag. Dennoch erscheint Martijn Kaars gut gelaunt zum Interview-Termin mit der MOPO – kein Wunder, liegt hinter dem Stürmer des FC St. Pauli doch nicht nur eine verregnete Trainingseinheit, sondern vor allem eine ziemlich erfolgreiche Woche mit vielen positiven Momenten. Davon darf es gern noch mehrere geben, findet der Niederländer, möglichst schon in der wichtigen Partie gegen Heidenheim. Und er orientiert sich dabei auch an prominenten Landsleuten seines Jahrgangs.



