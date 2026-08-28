Ultra-Aussprache in Essen: St. Pauli-Kapitän Nemeth fand es „ein bisschen geil“

David Nemeth ist noch frisch im Amt als Kapitän des FC St. Pauli, muss aber schon Arbeit leisten wie ein erfahrener Recke. Der Österreicher duckt sich aber nicht weg, sondern stellt sich - und hat Freude dabei!

Er ist grad noch dabei, sich in seiner neuen Rolle als frischgebackener Kapitän des FC St. Pauli zurechtzufinden. Aber es geht für David Nemeth ziemlich gerade durch ins kalte Wasser, der Österreicher muss schon Situationen auf gehobenem Niveau meistern. Schocken kann ihn das nicht. Im Gegenteil.

„Ich glaube, ich habe nicht viel verändert an mir“, sagte der 25-Jährige am Donnerstag in einer Medienrunde. Ein bisschen mehr reden müsse er jetzt, auch mal eine Ansprache halten. „Da versuche ich schon, ein bisschen lauter zu werden. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung.“ Und die versuche er, den Kollegen mit auf den Weg zu geben, sie „stark zu machen, positiv zu sein. Ich glaube, das ist mein Stil“.

David Nemeth hat Verständnis für St. Paulis Fans

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Und der ist bereits gefordert, auch wenn die Saison noch in den Kinderschuhen steckt. Nach dem Pokal-K.o. in Essen hatten die mitgereisten Fans bereits den Dialog gesucht, und da steht der Kapitän natürlich besonders im Mittelpunkt. „Ich finde es auch ein bisschen geil, muss ich sagen“, lautete Nemeths etwas überraschende Einschätzung, die er aber schlüssig begründete: „Wir sind alle ambitioniert und wollen das Maximum aus allem rausholen. Ich glaube, die Fans wissen einfach, dass wir eine gute Mannschaft sind. Und da heißt es auch, dass man einander kritisieren kann.“ Man sei maximal ambitioniert „und wir wollen gemeinsam mit den Fans alles reinhauen“.

St. Pauli muss gegen Lautern auch „ekelhaft“ sein

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Und zwar möglichst schon am Sonntag, wenn der 1. FC Kaiserslautern am Millerntor aufdribbelt. Ein unangenehmer Gegner, weiß Nemeth, auf eine gewisse Weise „ekelhaft“ insofern, als dass es die Spieler „hitzig haben wollen auf dem Platz. Da müssen wir dagegenhalten. Denn wir sind auch ekelhaft“. Also auf eine gewisse Art und Weise.

Und das will man am Sonntag am Millerntor zeigen. Allein schon den Fans zuliebe, „denn die erwarten mehr von uns, und das ist absolut verständlich“, sagte David Nemeth und ergänzte: „Wir können versprechen, dass wir alles geben werden und zeigen, dass wir St. Pauli sind.“ Damit es nach dem Schlusspfiff endlich mal wieder was zu feiern gibt mit dem eigenen Anhang und keinen Grund für Diskussionen.“