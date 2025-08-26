Überraschung an der Kollaustraße: Ein Ex-Profi ist zurück beim FC St. Pauli

Seine Anwesenheit war für viele der anwesenden Pressevertreter schon eine Überraschung und gab Anlass zu Spekulationen. Hat der FC St. Pauli sein Trainerteam um eine weitere Person ergänzt? Ist er womöglich gar Teil des Transfer-Deals mit dem SC Freiburg in Sachen Philipp Treu? Fakt ist: Am Dienstag feierte Johannes Flum sein St. Pauli-Comeback an der Kollaustraße.

Der Grund dafür, dass der inzwischen 37-Jährige mit auf dem Trainingsplatz stand, ist allerdings ein ganz simpler. Flum hatte seine aktive Karriere in der zweiten Mannschaft des SC ausklingen lassen und danach eine Trainerausbildung begonnen sowie im Freiburger Nachwuchsbereich gearbeitet. Im Rahmen der weiterführenden Maßnahmen macht der Ex-Profi nun ein Praktikum bei seinem Ex-Verein.

Johannes Flum spielte 80 Mal für St. Pauli

In Hamburg hatte der baumlange Mittelfeldmann von Anfang 2017 bis 2020 unter Vertrag gestanden und sich wahnsinnig wohl gefühlt. Für den Kiezklub bestritt Flum insgesamt 80 Pflichtspiele in dreieinhalb Jahren, erzielte fünf Treffer, legte drei weitere auf. Nach seinem Aus kehrte der gebürtige Waldshuter zu seinem Heimatverein nach Freiburg zurück, wo er mit der Reserve den Drittliga-Aufstieg schaffte und dann noch ein Jahr dranhängte. Im Sommer 2022 war dann Schluss.

Jedenfalls von aktiver Seite betrachtet, die Laufbahn nach der Laufbahn ist noch in vollem Gang. Seit Sommer gehört er als sogenannter Verbindungstrainer zum erweiterten Kreis derer, die Profi-Chefcoach Julian Schuster umgeben. Den kennt Flum aus seiner aktiven Zeit bereits bestens.

Drei HSV-Derbys stehen in Johannes Flums Vita

Jetzt aber logiert Flum erst einmal an alter Wirkungsstätte – ausgerechnet in der Derby-Woche! Gegen den HSV kickte Flum drei Mal mit St. Pauli: Beim 0:0 im ersten Zweitliga-Duell im Volkspark führte er Braun-Weiß sogar als Kapitän auf den Platz, beim 0:4 im Rückspiel und beim 2:0 auswärts in der Saison 2019/20 wurde er jeweils spät eingewechselt. Das 2:0 am Millerntor Mitte September 2019 hatte er in Folge einer Knieverletzung verpasst.