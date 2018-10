Trulsen neuer Co-Trainer bei St. Pauli: Das sagt Stanislawski zum Kiez-Comeback von ...

St. Pauli-Idol André Trulsen kehrt zu seinem Kiezklub zurück und wird Co-Trainer. Sein alter Buddy Holger Stanislawski ist begeistert

Es wächst wieder zusammen, was zusammengehört. Nach sieben Jahren kehrt André Trulsen (53) zum FC St. Pauli zurück, für den er nahezu sein halbes Leben lang auf und neben dem Platz alles gegeben hat. Der Rekordspieler des Kiezklubs wird Co-Trainer der Kiezkicker. Das freut nicht nur die Fans, sondern auch seinen früheren „Chef“.

„Ohne mich kann St. Pauli nicht aufsteigen. Seitdem ich weg bin, gab’s keinen Aufstieg mehr. Der Klub sollte mich holen – in welcher Funktion auch immer.“ Das hat André Trulsen im November 2017 im Gespräch mit der MOPO gesagt – mit einem Augenzwinkern versteht sich, denn Trulsen ist bekanntlich keiner, der verbal die Hosenträger spannt.

Glücklicher Rückkehrer: Trulsen im Millerntorstadion. „Gemeinsamer Erfolg steht bei mir an erster Stelle.“ FC St. Pauli Foto:

Sechs Monate später ist „Truller“ neuer Co-Trainer der Kiezkicker. Die Abwehr-Legende, die 409 Spiele für St. Pauli absolviert hat, erhält einen Vertrag bis 2020 und will seinen Teil dazu beitragen, dass es mit den in den letzten Jahren sportlich strauchelnden Braun-Weißen wieder aufwärts geht – nach Möglichkeit zurück in die Bundesliga.

„Es macht mich sehr glücklich, wieder in meiner Heimat zu sein – zu Hause beim FC St. Pauli“, sagt der gebürtige Hamburger, der den Kontakt zum Kiezklub nie verloren hat und zuletzt immer mal wieder als Zuschauer am Millerntor war.

Erfolgs-Duo: Als Co-Trainer von Holger Stanislawski (l.) feierte Trulsen mit dem Kiezklub zwei Aufstiege. Witters Foto:

Zu Hause – das ist nicht übertrieben. Insgesamt 21 Jahre war der leise Hüne für den Kiezklub aktiv, 14 als Spieler, sieben als Co-Trainer von Holger Stanislawski (48). Sein ehemaliger Chef und Buddy ist begeistert von Trulsens Kiez-Comeback. „Das ist mega! Das freut mich riesig für ihn und auch für den Klub!“, schwärmt „Stani“ im Gespräch mit der MOPO. „Er ist der Richtige. Loyal, ein Arbeiter wie früher auf dem Platz. Truller wird dem ganzen Klub guttun.“

Und: Trulsen weiß, wie Aufstieg geht. Als Spieler schaffte er dreimal (1988, 1995, 2001) den Sprung in die Bundesliga, als Assi von Stanislawski gelang ihm 2007 der Aufstieg in die Zweite Liga und 2010 ins Oberhaus.

Als Co-Trainer von Markus Kauczinski und zweiter Assistent neben Markus Gellhaus wird Trulsen künftig auch für die Förderung der Jungprofis und der Talente der U23 und U19 mitverantwortlich sein.

St. Paulis Sportchef Uwe Stöver nennt Trulsen „prädestiniert“ für die Aufgabe. „Er ist ein Trainer, der den Verein, das Umfeld und die Bedürfnisse der Talente bestens kennt.“

Zuletzt war „Truller“ als Co-Trainer von Marc Fascher bei den Sportfreunden Lotte (bis Oktober 2017) tätig. Zuvor hatte er an der Seite von Stanislawski bei 1899 Hoffenheim und in Köln sowie als Assistent von Alexander Zorniger beim VfB Stuttgart gearbeitet. Immer musste er vorzeitig gehen, weil seine Chefs gefeuert wurden.

Diesmal ist Trulsen gekommen, um zu bleiben. Zurückgekommen. Nach Hause.