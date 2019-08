Trotz Tor in Stuttgart: St. Pauli-Coach Luhukay nörgelt an Möller Daehli rum

Dass Mats Möller Daehli über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gemacht hat, das weiß auch St. Paulis Trainer Jos Luhukay. Und doch war er mit St. Paulis in Stuttgart bestem Spieler nicht hundertprozentig zufrieden, tauschte ihn deshalb nach 64 Minuten gegen Christopher Buchtmann aus.

Der 24-jährige Norweger war Torschütze und Antreiber, sprühte vor Tatendrang. Doch irgendwann schien der Akku leer zu sein, auch wenn der Mittelfeldspieler sagte: „Ich wollte nicht raus, habe mich eigentlich gut gefühlt.“ Allerdings gab er zu, dass er bei zwei Gegenangriffen der Stuttgarter nicht mehr richtig hinterherkam.

Luhukay, der gern noch mehr Leistung aus Möller Daehli rauskitzeln möchte, reagierte darauf, monierte zudem: „Mats kann das zweite Tor machen, er kann das zweite Tor besser vorbereiten. Seine Energie wird nach der 60. Minute immer weniger, deshalb habe ich gewechselt.“ So war es mit „MMD“ in der Vergangenheit oft, er selbst hatte sich zu Saisonbeginn vorgenommen an seinem Durchhaltevermögen zu arbeiten.

Der Nachfolger von Möller Daehli hätte in der letzten Minute der Nachspielzeit fast noch den Ausgleich erzielt: Buchtmann tauchte völlig frei vor Stuttgarts Keeper Gregor Kobel, schoss ihm aber den Ball in die Arme. Luhukay: „Das war eine hundertprozentige, wenn nicht zweihundertprozentige Chance.“