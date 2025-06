Trikot-Leak bei St. Pauli: So soll das neue Ausweich-Shirt aussehen

Fast ganz in Schwarz mit weißen Elementen. Der FC St. Pauli setzt in seinem Ausweichtrikot auf Kontraste. „footyheadlines.com“ leakte den neuen Dress, den das Portal als „minimalistisch, aber doch mit detailreicher Ästhetik, die dem unverwechselbaren Stil von St. Pauli treu bleibt“, bezeichnete.

Demnach ist das Jersey grundsätzlich in Schwarz gehalten, auf der Brustseite finden sich untereinander das Vereinswappen, das Logo des Ausrüsters Puma sowie – in schwarzer Schrift auf weißem Fonts – die Werbung für Trikotsponsor congstar. Footyheadlines lobt dabei eine „elegante und einheitliche visuelle Identität“. Model-Fotos auf der Website, die für Trikot-Leaks bekannt ist, deuten darauf hin, dass das Shirt kurz vor Verkaufsstart sein dürfte.

So soll das neue Ausweichtrikot des FC St. Pauli aussehen. footyheadlines.com So soll das neue Ausweichtrikot des FC St. Pauli aussehen.

Kragen und Ärmelbunde sind in Weiß gehalten. Auf der Rückseite befindet sich über dem schwarzen Grundton nur der Schriftzug „St. Pauli“ in Großbuchstaben auf Schulterhöhe.

Das Ausweichtrikot des Kiezklubs fällt damit im Vergleich zur häufiger getragenen Kleidung zwar recht dezent aus ist aber mit den Totenkopf-Mustern, die Ton in Ton auf dem gesamten Trikot zu sehen sind, trotzdem ein Hingucker. Das künftige Heimtrikot besteht aus braun-weißen Längsstreifen, auswärts tritt St. Pauli in Weiß mit einem braun-roten Brustring an.