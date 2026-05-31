Trennung der St. Pauli-Freunde: „Danke für alles, Bruder!“

Es war für Außenstehende auf Anhieb ersichtlich, dass die Chemie stimmte. Bei nahezu jeder Trainingseinheit des FC St. Pauli neckten sich Danel Sinani und Abdoulie Ceesay, nervten einander, lachten zusammen, diskutierten ernsthaft. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben, was Anlass zu herzerwärmenden Worten gegeben hat.

Es war schon länger absehbar, dass es Sinani nach drei Jahren bei St. Pauli weiterzieht zu einer neuen Aufgabe, der vielleicht letzten in der Karriere des nunmehr 29-Jährigen. In Hamburg hatte er eine sportlich durchwachsene Zeit, zwischenmenschlich hingegen war der Nationalspieler Luxemburgs schnell angekommen und immer fest integriert. Mit Ceesay entwickelte sich mit der Zeit eine außergewöhnliche Freundschaft.

St. Paulis Abdoulie Ceesay mit emotionalen Worten

Und das geht auch aus den Vokabeln hervor, die der Senkrechtstarter der letzten drei Saisonspiele (drei Treffer) in seinem Post bei Instagram verwendet hat. „Danke für alles, Bruder!“, beginnt der 22-Jährige den Text, der garniert ist mit einem Foto von ihm und Sinani. „Seit ich angekommen bin, bist du da, um mir zu helfen und mich als großer Bruder zu begleiten. Ich werde für immer dankbar sein und das zu schätzen wissen. Es war ein Vergnügen, einen Schrank mit einem tollen Bruder wie dir zu teilen. Ich wünsche dir nichts als das Beste in deinem neuen Kapitel. Alles Gute, mein Bruder, für immer.“

Zukunft von St. Pauli-Abgang Danel Sinani unklar

Der Adressat hatte sich ebenfalls sehr emotional verabschiedet, dabei aber verständlicherweise keine Einzelpersonen hervorgehoben. Dennoch wird sich Ceesay angesprochen fühlen dürfen, wenn Sinani schreibt: „Bei St. Pauli habe ich nicht nur Fußball gespielt, sondern unvergessliche Erinnerungen gesammelt und Menschen kennengelernt, die immer einen Platz in meinem Herzen haben werden.“

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Während klar ist, dass Ceesay bei St. Pauli bleiben und dort in der kommenden Saison unter Umständen eine gewichtige Rolle spielen wird, ist die Zukunft Sinanis derzeit noch unklar. Gerüchteweise gibt es loses Interesse von Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04, aber der kreative Offensivmann kann und wird sich mit seiner Entscheidung gewiss noch Zeit lassen.