Bei wundervollen Bedingungen hat der Kiezklub in Flachau/Österreich seine erste Einheit absolviert. Etwas Sorgen macht nur ein Neuzugang, der nicht mit den Kollegen trainieren konnte.

Allen Vorhersagen zum Trotz ist der FC St. Pauli auf traumhafte Weise von Österreich empfangen worden. In Flachau, wo der Kiezklub schon im Vorjahr residiert hatte, lachte bei knapp 30 Grad die Sonne vom strahlend blauen Himmel, als die Mannschaft um kurz nach 15.30 Uhr erstmals die beiden makellosen Plätze betrat. Nur ein kleines Wölkchen personeller Natur war aufgezogen.

Das prognostizierte Gewitter, das sich pünktlich am Nachmittag über Flachau hatte breitmachen sollen, wurde nicht mal aus der Distanz gesichtet. Vielmehr verlief der erste Tag optimal aus St.-Pauli-Sicht: Pünktlich war der Flieger am frühen Morgen in Fuhlsbüttel gen Salzburg gestartet, ohne Probleme ging es von dort aus die knappe Stunde weiter gen Süden. Der Tross checkte im „Dips and Drops“-Hotel ein, nach dem Essen folgte eine Besprechung, ehe es gen Sportplatz ging.

Zwei Spielfelder, auf denen man mühelos auch Wimbledon-Turniere hätte spielen können, warteten dort auf die Mannschaft. Zum Einstieg ließ es Marcel Rapp vergleichsweise ruhig angehen. Es stand viel Arbeit mit dem Ball auf dem hinteren Platz an, derweil sich die Keeper unter Sven Van der Jeugt auf dem vorderen Viereck verdingten. Es folgten noch leichte Spielformen sowie Abschlussübungen, danach war das Werk getan.

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Sam Klein verpasst das erste St.-Pauli-Training in Österreich

Allerdings ohne einen Neuzugang, der zwar mit ist in Austria, es aber zunächst ruhiger angehen muss. „Sam Klein hat ein bisschen Adduktoren-Themen“, erklärte Sportchef Andreas Bornemann. Aus Vorsichtsgründen soll der Australier vorerst nur bedingt belastet werden, „da muss man aufpassen und kein Risiko eingehen“. Leicht reduziert war Adam Dzwigala unterwegs, der nach muskulären Problemen aus den vergangenen Tagen langsam wieder ans Team herangeführt werden soll.

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St. Paulis Adam Dzwigala trainiert noch reduziert

Vielleicht ist der Pole am Samstag dann schon intensiver dabei, wenn Rapp zu zwei Einheiten bitten wird. Um 10.15 und 16.15 Uhr soll trainiert werden, dann – so besagt es die Vorhersage – bei veränderten Bedingungen, die die Profis nicht groß stören werden. Denn es soll auf 21 Grad abkühlen und einige Schauer geben.