Transfer perfekt: Saliakas verlässt den FC St. Pauli – Kiezklub kassiert Ablöse

Vier Jahre lang trug er die braun-weißen Farben, war Gesicht einer erfolgreichen Zeit. Jetzt verlässt Manolis Saliakas den FC St. Pauli wieder und geht zurück in seine griechische Heimat.

Eine Weile lang waberten die Gerüchte im Hintergrund, in den letzten 24 Stunden ging es dann plötzlich ganz schnell – und jetzt ist die Nummer schon durch: Manolis Saliakas verlässt den FC St. Pauli und schließt sich Olympiakos Piräus in seiner Heimat Griechenland an.

Der Traditionsverein, für den der Rechtsverteidiger in jungen Jahren schon einmal gespielt hatte, war laut griechischen Medien schon seit einiger Zeit darauf aus, Saliakas zurückzuholen. Im Trainingslager in Flachau hatte Sportchef Andreas Bornemann vor knapp einer Woche dann das Interesse bestätigt.

St. Pauli wird wohl gut eine Million Euro an Ablöse für Saliakas erhalten

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Einige Tage lang passierte dann zumindest nichts Entscheidendes, ehe alles an Fahrt gewann. Am Donnerstag fehlte Saliakas, der vor Kurzem erstmals Papa geworden ist, bei der Trainingseinheit in Österreich, am Freitag um 10 Uhr folgte dann die offizielle Bestätigung, dass der Transfer durch ist. Dem Vernehmen nach um die 1,5 Millionen Euro soll Piräus für den 29-Jährigen, der noch einen Vertrag bis zum nächsten Sommer auf dem Kiez hatte, auf den Tisch gelegt haben.

120 Pflichtspiele hat Saliakas für den FC St. Pauli absolviert, neun Treffer erzielt, darunter den ersten am Millerntor in der Bundesliga nach 13 Jahren beim Sieg gegen Holstein Kiel anno 2024/25. „Wir sind Manos dankbar für seine Leistungen in den vergangenen vier Jahren“, wird Sportchef Andreas Bornemann in der offiziellen Mitteilung zitiert. „Neben dem Platz ist er ein eher zurückhaltender Typ, der auf dem Rasen aber umso leidenschaftlicher mit viel Einsatz und Willen vorweggeht und damit die Fans am Millerntor für sich gewonnen hat.“

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Lobende Worte von Sportchef Andreas Bornemann für Manolis Saliakas

Beim Kiezklub hat man durchaus Verständnis für den Wechselwunsch des Profis, der sich nie etwas hat zuschulden kommen lassen. „Dass er die Chance, für seinen früheren Verein international spielen zu können, ergreifen möchte, ist nachvollziehbar“, sagte Bornemann. „Nachdem wir eine für alle Seiten befriedigende Lösung gefunden haben, wünschen wir Manos viel Erfolg und alles Gute auf seinem weiteren Weg.“

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Hat St. Pauli schon einen Nachfolger für Manolis Saliakas?

Zu vermuten ist, dass St. Pauli zeitnah einen Nachfolger präsentieren wird. Da die Schienenspieler im System von Marcel Rapp eine große Bedeutung haben und aktuell für die rechte Bahn nur Arkadiusz Pyrka vorhanden ist, wird man die Lücke beim Kiezklub so schnell wie möglich zu schließen versuchen.