Langsam, aber stetig nimmt der neue Kader des FC St. Pauli Form und Gestalt an. Am Dienstagabend gab der Zweitligist einen weiteren Zugang bekannt, der der Mannschaft auf mehrere Weisen helfen kann.

Die Nummer bekommt peu à peu Konturen. Nach Mittelfeldmann Sam Klein (22, Brisbane Roar) und Innenverteidiger Marcus Mathisen (30, 1. FC Magdeburg) hat der FC St. Pauli seinen dritten externen Zugang eingetütet. Und der hat im deutschen Fußball einen bekannten Namen, weil er zwar Skandinavier, aber seit 14 Jahren in den hiesigen Ligen zu Hause ist.

Wie die MOPO vorab berichtete, heißt der Mann Branimir Hrgota, der künftig Braun-Weiß tragen soll – und dessen Person den Saisonauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth zu einem sehr besonderen Spiel werden lässt. Denn nach sieben ausgesprochen erfolgreichen Jahren bei den Franken war der Vertrag des offensiven Freigeistes im Sommer ausgelaufen, mit Fürth verbindet er entsprechend jede Menge Herzblut.

Branimir Hrgota wird wohl der dritte Neuzugang des FC St. Pauli

Anzeige

Hrgota, der entsprechend ablösefrei kommt, ist im Grunde die Fleisch gewordene Erfahrung, gepaart mit Spielwitz und Torgefahr. In 195 Zweitliga-Partien erzielte er 58 Treffer und bereitete 35 weitere vor, in der Bundesliga kam der in Zenica (Bosnien-Herzegowina) geboren Profi auf 21 Buden bei 13 Assists in 138 Begegnungen. Was zudem extrem für den Charakter Branimir Hrgotas spricht: In seiner langen Profi-Karriere ist der FC St. Pauli erst die fünfte Station!

Er debütierte im April 2011 bei seinem Heimatverein J-Södra IF in der Superrettan, Schwedens 2. Liga. Dort blieb er bis zum Sommer 2012, ehe er von Borussia Mönchengladbach nach Deutschland geholt wurde. Bei den Fohlen blieb Hrgota vier Jahre, um die folgenden drei Jahre bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag zu stehen. Als der Kontrakt bei den Hessen auslief, wechselte er 2019 zur SpVgg Greuther Fürth. Und dort brachte er satte sieben Jahre zu.

Anzeige

Mit Hrgotas Verpflichtung schlägt St. Pauli zwei Fliegen mit einer Klappe

Mit der Verpflichtung Hrgotas schlägt St. Pauli gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen ist der dreimalige A-Nationalspieler Schwedens für Kreativität zuständig, die nach dem Abgang von Danel Sinani (unbekannt) dringend einer Belebung bedarf. Zudem bringt er als langjähriger Kapitän in Fürth jede Menge an Führungskraft mit.

Anzeige





Das betonte auch Andreas Bornemann in der offiziellen Vereinsmitteilung. „Mit seiner Flexibilität erweitert er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel deutlich. Dazu verfügt er über enorm viel Erfahrung und hat immer wieder nachgewiesen, dass er Verantwortung übernehmen und auch in wichtigen Spielen den Unterschied ausmachen kann.“ Denn auch in Sachen Führungsspielern muss sich St. Pauli bekanntlich neu aufstellen nach den schon feststehenden Abgängen von Hauke Wahl (Wolfsburg), Karol Mets und Nikola Vasilj (beide unbekannt).