Es war der große St. Pauli-Knall noch vor Beginn der Saison. Jackson Irvines Abgang von seinem Ex-Herzensklub erschütterte viele St. Pauli-Fans, und sorgte durch die überraschend kalte Art und Weise für ein Fragezeichen. Einer, der ob seiner kurzen Zeit beim Verein keine allzu große Bindung zum Ex-Kapitän aufbauen konnte, ist Cheftrainer Marcel Rapp. Trotz alledem konnte er nach der kurzen Zeit, in der er Irvine in Person kennenlernen konnte, eine Einschätzung über seine Person abgeben.

In den vergangenen Wochen blockte Rapp Fragen nach den WM-Fahrern Irvine, Connor Metcalfe und Eric Smith immer wieder ab und verwies darauf, dass er solange mit ihnen plane, wie sie beim Kieklub unter Vertrag stünden. Wie fest der Coach das Trio tatsächlich eingeplant hatte und ob er bereits mehr über die Wechselgedanken des Australiers wusste, lässt sich nur mutmaßen.

Nach der WM erhielt Irvine einen zusätzlichen Urlaub und kehrte erst kürzlich ins individuelle Training bei St. Pauli zurück. Nach wenigen Tagen des persönlichen Kontakts zwischen Rapp und Irvine steht mittlerweile fest: Mit dem Ex-Kapitän muss und kann Rapp nicht planen.

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So hat Rapp Irvine erlebt

Entsprechend musste der 47-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) auch nicht mehr große Bögen schwingen und drumherum reden. „Er hat relativ schnell den Wunsch geäußert, dass er den Verein verlassen will“, verriet Rapp, der Irvine als „sehr, sehr netten Menschen kennengelernt“ habe. „Wir sind und sehr offen und ehrlich begegnet. Ich kann nur Positives über Jacko sagen und wünsche ihm auch nochmal auf dem Weg alles Gute.“

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Wir sind uns sehr offen und ehrlich begegnet. Ich kann nur Positives über Jacko sagen. Marcel Rapp

Auch die Bedeutung Irvines außerhalb des Platzes sei ihm bekannt: „Ich glaube, er seine Spuren hier hinterlassen“, sagte Rapp, „aber wie es halt so oft ist im Fußball: Er ist weg.“ Trotzdem sei der Abgang sportlich kein herber Rückschlag: „Die Mannschaft muss trotzdem Fußball spielen, auch ohne ihn. Das wird sie. Wir können auch ohne Jackson Irvine erfolgreich Fußball spielen“, stellte der Trainer klar. Mit Gisli Thordarson wurde zudem bereits ein neuer zentraler Mittelfeldspieler per Leihe hinzugezogen.

Irvine stand als St. Pauli-Kapitän nie ernsthaft zur Debatte

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Auch in der regelmäßig aufgekommenen Frage nach dem (neuen) Kapitän hatte Rapp bis zum Irvine-Abgang kaum Einblicke gegeben. Nach der Verkündung ging es dann schnell und David Nemeth wurde zum neuen Kapitän erkoren. Seine Vertreter sind mit Branimir Hrgota und Marcus Mathisen zwei Neuzugänge.

Mittlerweile konnte Rapp zugeben, dass Irvine nie wirklich als Kapitän zur Debatte stand. Zu Beginn seiner Amtszeit verriet der Coach bereits, dass er sich mit der Ernennung Zeit lassen würde und zunächst alle kennenlernen wolle. „Dann kam der alte Kapitän Jacko zurück. Und dann hat er relativ schnell gesagt, dass er den Verein verlassen will“, schilderte Rapp. „Und dann war auch relativ klar, dass er kein Kapitän sein kann, wenn er den Verein verlässt.“

Entsprechend fiel die Wahl auf David Nemeth, der im ersten Testspiel aufgrund seiner langen Zugehörigkeit beim Klub bereits als Kapitän aufgelaufen war. „Ich glaube, dass wir jetzt mit David Nemeth einen sehr guten Kapitän haben, der eigentlich fast alles auf den Platz bringt. Er committed sich komplett, ist sehr fleißig und hat ein Auge für die Mitspieler. Er geht nicht nur auf dem Platz voran, sondern auch drumherum“, zeigte sich Rapp voller Überzeugung.