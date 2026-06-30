In den 1950er- und 1960er-Jahren waren Punktspiele zwischen Altona 93 und dem FC St. Pauli Hamburger Highlights. Am Dienstagabend treffen sich die Klubs zum Testspiel, es wird rappelvoll an der AJK.

Das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her. Man schrieb den 11. Oktober anno 2018, als der FC St. Pauli letztmals mit seiner Profi-Mannschaft gegen Altona 93 spielte. Am Dienstagabend nun wird es erneut zum freundschaftlichen Vergleich der beiden Klubs kommen, die zwar insgesamt zwar einige Ligen trennen, trotzdem aber durchaus einige Gemeinsamkeiten haben.

Voll wird’s werden an der altehrwürdigen Adolf-Jäger-Kampfbahn. Sehr voll. So voll, dass es voller nicht mehr geht. Oder anders ausgedrückt: Beim AFC geht man davon aus, dass die charismatische Sportstätte mit 5000 Anwesenden komplett ausverkauft sein wird. Das war vor knapp acht Jahren noch anders, gleichwohl 2089 Menschen an einem kühlen Herbstabend auch vorzeigbar gewesen sind.

Das letzte Duell bei Altona 93 gewann St. Pauli 2018 mit 5:0

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Damals sorgten ein Doppelpack von Robin Meißner (jetzt bei Ex-St. Pauli-Coach Timo Schultz Torjäger des Zweitliga-Aufsteigers VfL Osnabrück) sowie Treffer durch Sami Allagui (Karriere längst beendet), Henk Veerman (jetzt FC Volendam) und Florian Carstens (aktuell bei Hansa Rostock) für einen standesgemäßen 5:0-Erfolg der Braun-Weißen. Die sind natürlich auch diesmal klar favorisiert, allerdings erst seit wenigen Tagen im Training.

St. Pauli-Legende André Trulsen ist nicht mehr Trainer beim AFC

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Das gilt freilich auch für die Hausherren. Die stellen sich nach dem Regionalliga-Abstieg gerade komplett neu auf, unter anderem ist mit Jan-Philipp Rose (wurde zuletzt mit dem ETSV Oberliga-Meister) ein frischer Trainer am Start. Der 40-Jährige trat die Nachfolge eines ehemaligen St. Pauli-Duos an: Andreas Bergmann hatte sich mehrere Jahre für die Geschicke des AFC verantwortlich gezeichnet, war aber Anfang April freigestellt worden. Sein Nachfolger: der bisherige Co André Trulsen, eine absolute Kiezklub-Legende.

Ansonsten gibt es vor allem Fußball-romantische Verquickungen der beiden Vereine. Altona zieht viel Fan-Klientel aus dem politisch linken Spektrum, stellt grob gesagt so etwas wie einen FC St. Pauli vor bzw. ohne Kommerzialisierung dar. Eine Trennung der Fan-Bereiche wird jedenfalls absolut nicht notwendig sein.

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Früher waren Duelle zwischen Altona und St. Pauli Highlights

Rein sportlich stand Altona zuletzt immer nur St. Paulis Zweitvertretung gegenüber, wie auch in der abgelaufenen Regionalliga-Saison. Die Duelle beider Erstvertretungen hatten allerdings in den 1950er- und 1960er-Jahren zu den Hamburger Highlights in der damaligen Oberliga bzw. Regionalliga gezählt. Das letzte Heim-Punktspiel in der alten Regionalliga 1967 gewann Altona mit 2:1. In der Oberliga 1985/86, damals die 3. Liga, verlor St. Pauli sein Heimspiel mit 0:2, siegte aber beim AFC mit 1:0. Seitdem gab es zwischen den Erstvertretungen nur noch Freundschaftsspiele.