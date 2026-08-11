Der FC St. Pauli will sein Torwart-Team komplettieren. Warum Dimitar Mitov als Neuzugang passt und was den Transfer auszeichnet.

Der FC St. Pauli ist bei seiner Suche nach einem weiteren Torwart fündig geworden. Es war längst kommuniziert, dass St. Pauli noch einen dritten Kepper verpflichten will. „Natürlich geht es für uns noch darum, das Torwart-Team zu komplettieren“, sagte Sportchef Andreas Bornemann kürzlich in der MOPO. Schon bald soll diese Lücke gefüllt sein. Nach MOPO-Informationen dürfte der Transfer zeitnah offiziell werden. Dimitar Mitov wird schon bald erwartet.

Spätestens nach St. Paulis Saisonauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:1) dürfte für alle Seiten klar gewesen sein: An Ben Voll ist im Tor des Kiezklubs kein Vorbeikommen. Weder für Gegner noch für mögliche Konkurrenten. Neben Simon Spari suchte der Kiezklub zuletzt noch nach einem weiteren Keeper, der das Torwartteam komplettieren sollte.

Dimitar Mitov hat einen höheren Marktwert als Voll

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Am späten Montagabend schwirrten erste Berichte im Netz, dass es St. Pauli nach Möglichkeit noch vor dem anstehenden Spiel gegen Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) den dritten Keeper verpflichten wolle. Das schottische Blatt „Daily Record“ berichtete zuerst über den kurz bevorstehenden Wechsel von Mitov.

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Demnach soll eine sechsstellige Ablöse für den 29-jährigen Bulgaren fällig sein. Zuletzt spielte Mitov noch beim schottischen Erstligisten FC Aberdeen und besitzt dort einen Vertrag bis 2027. Die Experten von transfermarkt.de beziffern seinen Marktwert auf 800.000 Euro. Damit ist der 1,93 Meter-Mann sogar teurer als Nummer eins Voll (laut transfermarkt.de 500.000 Euro).

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St. Pauli verstärkt sich mit gestandenem Torwart mit internationaler Erfahrung

Mitov verfügt über jede Menge Erfahrung. Nach einigen Jahren in der englischen zweiten, dritten und vierten Liga gelang dem 15-fachen bulgarischen Nationalkeeper 2023 der Sprung in die schottische Premiership. Vom FC St. Johnstone zog es ihn ein Jahr später zu FC Aberdeen, wo er unter anderem den schottischen Pokal gewann. In der vergangenen Saison stand Mitov zunächst in der Europa-League-Qualifikation zwischen den Pfosten und anschließend in der Conference League.

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Der Schlussmann blickt auf 81 Einsätze in der ersten schottischen Liga zurück. Zu Beginn dieser Saison hat er seinen Stammplatz bei Aberdeen jedoch an den deutschen Schlussmann Marius Müller verloren, der vom VfL Wolfsburg kam.

Nun wagt er also den Schritt in die Zweite Bundesliga. St. Pauli verstärkt sich also mit einem gestandenen Torwart, der sofort Leistung bringen könnte, sollte Voll schwächeln oder sich verletzen, gleichwohl der Transfer nicht mit fehlendem Vertrauen in die ausgerufene Nummer eins verwechselt werden sollte.