Torarmut bei St. Pauli: Zwei Ex-Kiezkicker zeigen, wie es geht

Es ist keine Zahl, mit der man sich für höhere Aufgaben bewerben könnte. Ganze 24 Treffer gelangen dem FC St. Pauli in den bisherigen 27 Partien der Bundesliga-Saison, sogar Schlusslicht 1. FC Heidenheim hat drei Mal mehr ins Schwarze getroffen. Die abgehende Torgefahr ist durchaus ein relevanter Punkt im Abstiegskampf und in Duellen wie jüngst gegen Freiburg, wo ein zweiter eigener Treffer viel bewirkt hätte.

Die Problematik verfolgt den FC St. Pauli seit der Rückkehr ins Oberhaus. Auch in der vergangenen Saison waren die Hamburger mit nur 28 eigenen Buden mit deutlichem Abstand das harmloseste Team, zum Klassenerhalt hatte es bekanntlich dennoch gereicht. Zwei Akteure, die dazu beitrugen, gehen inzwischen im Ausland auf Torejagd. Nicht in der Form, dass man dem Duo nachtrauern müsste, aber zumindest dergestalt, dass man den Hut ziehen darf.

Ex-St. Pauli-Stürmer Johannes Eggestein trifft für Wien

Wobei das im Fall von Johannes Eggestein nicht eben komplett wie Kai aus der Kiste kommt. Der 27-Jährige war auch zu Hamburger Zeiten weit mehr Teamplayer denn Knipser oder Alleinunterhalter, kam in 80 Partien für den FC St. Pauli auf 20 eigene Hütten. Diesbezüglich läuft es auf seiner neuen Station durchaus signifikant besser, denn Eggestein hat in 28 Pflichtspielen für Austria Wien bereits zehn Mal genetzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Blessin muss richtig blechen

Noch eine Spur beeindruckender ist das, was der zweite Herr im Bunde abreißt. Denn in Braun-Weiß hatte Carlo Boukhalfa lange nur eine Nebenrolle gespielt, war in drei Jahren an der Elbe auf nur 56 Einsätze gekommen und hatte dabei vier Tore markiert. Im vergangenen Sommer unterschrieb er beim FC St. Gallen in der Schweiz, wurde dort auf eine offensiver ausgerichtete Position im Mittelfeld geschoben – und liefert verlässlich!

Ex-Kiezkicker Carlo Boukhalfa in St. Gallen ein Torjäger

34 Mal hat der 26-Jährige das Trikot der Espen bisher in Pflichtspielen getragen und dabei fast schon unglaubliche 13 Mal getroffen. Boukhalfa agiert bei St. Gallen zusammen mit Lukas Daschner, bekanntlich ebenfalls einst auf dem Kiez aktiv, seinerzeit auf der Zehn. Daschner wiederum wurde zum Sechser umgeschult und harmoniert prächtig mit dem vor ihm platzierten Boukhalfa. St. Gallen, wo in Sportchef Roger Stilz bekanntlich noch ein Ex-St. Paulianer am Start ist, wird als Tabellenzweiter in die alsbald beginnende Meisterrunde gehen.