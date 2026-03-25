Emotionen werden für St. Pauli-Coach teuer: Blessin muss 10.000 Euro blechen

Der FC St. Pauli hat am vergangenen Sonntag das Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 1:2 verloren, Trainer Alexander Blessin zusätzlich noch eine ganze Menge an Zaster: Der 52-Jährige wurde vom Sportgericht des DFB „wegen eines unsportlichen Verhaltens“ mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro belegt: Das Urteil sei bereits „rechtskräftig“, teilte der Verband mit.

Was war passiert? Blessin hatte sich nach der unglücklichen und im Kampf gegen den Abstieg schwerwiegenden Heimniederlage über Schiedsrichter Florian Badstübner aufgeregt und laut DFB „dessen Unparteilichkeit infrage gestellt“. Seine Mannschaft habe „nicht gegen elf Mann gespielt, sondern gegen zwölf, und das war Schiedsrichter“, hatte Blessin unter anderem bei DAZN gesagt. „Es waren viele Kleinigkeiten. Wenn mir ein Schiedsrichter eine Gelbe Karte gibt und mich dabei wirklich höhnisch anlächelt, dann finde ich das respektlos. Auch, wenn ich draußen emotional bin.“

St. Pauli-Trainer Blessin kritisierte Schiri Badstübner

Speziell die Entstehung des zweiten und entscheidenden Gegentreffers hatte die Gemüter der Hausherren erregt. „Vor dem Tor waren es drei Situationen, in denen er weiterspielen lässt“, hatte auch Blessin beklagt. Zwei davon seien vielleicht 50:50-Situationen gewesen, „aber dass er das Foul an Jackson Irvine nicht pfeift, dafür fehlt mir jedes Verständnis“.

Bei der Pressekonferenz nach der Partie relativierte Blessin seine Wortwahl. „Die Aussage, die ich bei DAZN getätigt habe, war nicht clever. Es ist aus der Emotion heraus passiert, das muss man mir zugestehen“, sagte er und führte aus: „Hier geht es um extrem viel.“ Und von der Grundaussage her mochte Blessin dann eigentlich auch nicht abrücken. „Wenn ich dann sowas sehe, wenn ich das Gefühl habe, jemand erfreut sich daran, dann tut es einfach weh.“ Die Verwarnung sei „okay“ gewesen, „das schlucke ich dann auch“, aber das von ihm wahrgenommene Gebaren des Unparteiischen „muss dann glaube ich auch nicht sein.“

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Was auch nicht zwingend sein muss, ist ein Fehlen des Übungsleiters bei einem der letzten sieben Spiele. Die Gelbe Karte gegen Freiburg war die dritte für Blessin in der laufenden Saison, bei der vierten wartet auf ihn die Tribüne.