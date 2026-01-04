Test gegen Werder: St. Pauli bittet Fans um Hilfe gegen Schnee und Eis!

Es ist das viel besungene Winterwonderland dieser Tage in Hamburg. Das lässt vor allem Kinderherzen höher schlagen, manch ein Erwachsener hingegen schlägt eher die Hände über dem Kopf zusammen. Zum Beispiel jene beim FC St. Pauli: Um das Testspiel gegen Werder Bremen am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) uneingeschränkt stattfinden lassen zu können, braucht der Kiezklub helfende Hände.

Wer mit anpacken möchte und notwendiges Gerät in seinem Besitz hat, sollte sich per sofort auf den Weg zum Millerntor machen. „Damit sich alle Fans im Stadion sicher bewegen können, brauchen wir eure Unterstützung“, schrieb St. Pauli „Lasst uns gemeinsam anpacken und Schnee und Eis von den Tribünen am Millerntor räumen.“ Seit 10.30 Uhr läuft die Aktion bereits.

St. Pauli: Tribünen am Millerntor müssen geräumt werden

Schnee am Millerntor-Stadion FC St. Pauli Schnee am Millerntor-Stadion

Die Partie gegen den befreundeten Liga-Konkurrenten ist ob der Kürze der Winterpause bekanntlich die einzige für St. Pauli, ehe es am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen RB Leipzig schon wieder um wichtige Punkte geht. Entsprechend wichtig ist es für Coach Alexander Blessin und Co., dass der Austragung nichts im Wege steht. Der Platz ist dabei allerdings das geringste Problem.

Die größere Aufgabe stellen tatsächlich die Tribünen dar. Mit 29.546 Zuschauer:innen ist die Begegnung bekanntlich komplett ausverkauft, entsprechend viel Schnee muss geschippt, entsprechend viel Eis gekratzt werden. Wer also aktuell gerade ein, zwei Stunden freie Zeit zur Verfügung und Motivation genug hat, St. paulis Stadion komplett begehbar zu machen: Ab ans Millerntor!