Stuttgart – St. Pauli 1:0: Vasilj überlupft! Demirovic besorgt verdiente VfB-Führung

Der eine oder andere St. Pauli-Fan hätte die Spielzeit nach dem abgelaufenen Spieltag mit Blick auf die Tabelle wohl gerne schon wieder beendet: Der Kiezklub erwischte einen herausragenden Saisonstart, holte aus den ersten drei Spielen sieben Punkte und rangiert auf einem Champions-League-Platz. Am Freitagabend wartet mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart jedoch eine der schwereren Übungen in der deutschen Beletage. Kann die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin auch gegen die Schwaben bestehen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker