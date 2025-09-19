mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Angelo Stiller kämpft mit Danel Sinani um den Ball.

Angelo Stiller kämpft mit Danel Sinani um den Ball. Foto: WITTERS

aktualisieren

Stuttgart – St. Pauli 1:0: Vasilj überlupft! Demirovic besorgt verdiente VfB-Führung

kommentar icon
arrow down

Der eine oder andere St. Pauli-Fan hätte die Spielzeit nach dem abgelaufenen Spieltag mit Blick auf die Tabelle wohl gerne schon wieder beendet: Der Kiezklub erwischte einen herausragenden Saisonstart, holte aus den ersten drei Spielen sieben Punkte und rangiert auf einem Champions-League-Platz. Am Freitagabend wartet mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart jedoch eine der schwereren Übungen in der deutschen Beletage. Kann die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin auch gegen die Schwaben bestehen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test