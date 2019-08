Stuttgart gegen St. Pauli: Shopping-Schwaben treffen auf knausernden Kiezklub

Wenn der FC St. Pauli am Sonnabend (13 Uhr) beim VfB Stuttgart aufdribbelt, wird es ein Duell der Gegensätze. Auf der einen Seite der Bundesliga-Absteiger, der sofort wieder hoch will, seinen Kader runderneuert hat und dabei monetär bei Ab- wie Zugängen in den oberen Regalen unterwegs war. Auf der anderen der knausernde Kiezklub, der bisher trotz anderslautender Ankündigung kaum personelle Veränderungen vorgenommen hat und auf der Suche nach einer neuen Identität noch ein wenig ziellos wirkt.

Wer fast 70 Millionen Euro durch Spielerverkäufe eingenommen hat, dem stehen – vor allem in der 2. Liga – viele Türen offen. Und so tun dem VfB Abgänge wie Benjamin Pavard (für 35 Mio. Euro zum FC Bayern), Ozan Kabak (für 15 Mio. Euro zu Schalke 04) oder Timo Baumgartl (für 10 Mio. Euro nach Eindhoven) aus sportlicher Sicht weh, andererseits liefern sie durch das üppige Schmerzensgeld auch gleich Linderungsmöglichkeiten.

Stuttgart ist sehr zufrieden mit seinem Kader

Und die haben nun auch Namen. Silas Wamangituka zum Beispiel, 19-jähriger Stürmer und erst vor drei Tagen von Paris FC für acht Millionen Euro verpflichtet, weil sich Wunschangreifer Sasa Kalajdzic (kam für 2,5 Mio. Euro von Admira Wacker Wien) das Kreuzband riss. Philipp Klement (kostete ebenfalls 2,5 Mio. Euro) spielt lieber mit dem VfB weiterhin zweitklassig, statt mit dem SC Paderborn das Oberhaus unsicher zu machen. Neun weitere Verstärkungen kamen für zusammen rund fünf Millionen Euro, Trainer Tim Walter frohlockt: „Ich bin sehr zufrieden, wie der Kader aussieht.“ Ein Satz, der Kollege Jos Luhukay so schnell nicht über die Lippen kommen wird.

50 Millionen Euro Plus – davon können die Kiekicker nur träumen

In der Summe kommen die Shopping-Schwaben trotz aller Neuer auf knapp 50 Millionen Euro Plus. Ein Betrag, von dem man am Millerntor nur träumen kann, dennoch hatte Geschäftsführer Andreas Rettig Ende April gesagt: „Es ist ein sehr positives Signal vom Präsidium ausgegangen nach dem Motto: Wir sind bereit, finanzielle Mittel bereitzustellen. Wir werden sicher keine Hasardeur-Mentalität an den Tag legen, aber ich will nicht ausschließen, dass wir vielleicht auch mal geplant ’nen Euro mehr ausgeben. Der Verein hat signalisiert, dass er bereit ist, den Etat ungeachtet von Sondereffekten positiver oder negativer Art zu erhöhen.“

Anzahl der Zugänge bei St. Pauli ist überschaubar

Davon ist bislang noch gar nichts zu spüren. Rico Benatelli und Boris Tashchy kamen ablösefrei. Von dem erst vor 15 Monaten (nach der Saison 2017/18) geschmiedeten Plan, bei Neuverpflichtungen auch das Kriterium Vereinsidentifikation einfließen zu lassen, ist man vollends abgerückt, ohne ihn jemals ernsthaft verfolgt zu haben. Ansonsten gab es bisher mit Leo Östigard und Viktor Gyökeres nur noch zwei Leihen aus der Nachwuchsmannschaft eines Premier-League-Klubs (Brighton), bei denen klar ist: Läuft es optimal und sie schlagen ein, sind sie unbezahlbar und schnell wieder weg.