Hountondji-Situation und Smith-Vertreter: So sieht es personell bei St. Pauli aus

Was so ein Sieg in Kombination mit ein bisschen Sonnenschein doch alles ausmachen kann: Mit dem leidenschaftlich erkämpften 2:1 gegen Heidenheim im Gepäck ging den Profis des FC St. Pauli auch die intensive Einheit am Mittwoch leicht von der Hand. Es wurde viel geflachst, und personell gibt es zudem eine gute Nachricht.

Karol Mets feierte jede gelungene Abwehraktion und jeden gelungenen Angriff seines Teams lautstark ab, Dapo Afolayan, Manolis Saliakas und Joel Chima Fujita veredelten ihre Tore mit anschließenden Jubel-Tänzchen oder – Gesten: Es ging hoch her bei der Umschaltspiel-Übung an der ob der Ferien gut besuchten Anlage an der Kollaustraße. Und trotz des wahrnehmbaren Spaßes fehlte es weiß Gott nicht an Intensität.

Adam Dzwigala rückt wohl in St. Paulis Startelf

Daher ist es ein sehr positives Zeichen, dass einer, der zuletzt angeschlagen hatte passen müssen, die 90 kräftezehrenden Minuten ohne ersichtliche Probleme durchgehalten hat: Andréas Hountondji, der sich beim Bayern-Spiel kurz nach seinem Treffer muskulär verletzt hatte und in den folgenden drei Partien nicht im Kader gestanden hatte, war schon beim Training am Dienstag voll dabei und lieferte schließlich am Mittwoch den Nachweis, am Sonntag in Mainz wieder zur Verfügung zu stehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Kiezklub kann auch ohne Smith gewinnen

Fehlen beim wichtigen Spiel beim Schlusslicht wird bekanntlich Eric Smith wegen seiner umstrittenen Roten Karte aus der Heidenheim-Begegnung. Und geht man nach den Eindrücken der Trainingseinheiten, ist die Entscheidung über seinen Ersatz gefallen und auch keine große Überraschung. Vermutlich wird Adam Dzwigala in Mainz in der Startelf stehen, die Position rechts in der Dreierkette bekleiden, derweil Hauke Wahl an Smiths Stelle ins Zentrum rücken wird.