Vom Marktwert her sollten sie entweder bei einem Erstligisten spielen oder bei St. Pauli Verantwortung schultern. Doch derzeit geben Joel Chima Fujita und Eric Smith große Rätsel auf.

Wenn es rein nach den kalkulierten Marktwerten auf „transfermarkt.de“ geht, ist die Sprache eine deutliche. Da stechen in Joel Chima Fujita (zehn Millionen Euro) und Eric Smith (fünf) zwei Akteure aus dem Kader des FC St. Pauli hervor, die – wenn man also der Argumentation der Wertigkeit folgt – zwingend Last schultern sollten beim Erstliga-Absteiger. Doch der eine kann (noch?) nicht, der andere darf (noch?) nicht, und überhaupt sieht sich jeder der zwei in der eigenen Wahrnehmung nicht in der 2. Liga. Gut, dass in einer Woche das Transferfenster schließt, denn die Sache wächst sich zusehends zu einem Problem aus.

Es ist irrsinnig schwierig, Gestik und Mimik von Joel Chima Fujita richtig zu deuten. Der Japaner, der in den Anfangsmonaten seiner Zeit an der Elbe ständig zu Scherzen aufgelegt und immer nur am Lachen war, gibt derzeit in jedem Fall ein anderes Bild ab. Und wer es will, wird auch vermeintlich resignative Körpersprache beim 24-Jährigen entdecken. Zum Beispiel beim Pokal-K.o. in Essen.

St. Paulis Joel Chima Fujita schenkt wehrlos den Ballbesitz ab

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Da hatte Fujita anfangs kaum stattgefunden, nach dem ersten Gegentreffer bis zur Pause dann aber gezeigt, welch Potenzial in ihm schlummert. Mit Wiederbeginn war das dann aber schon wieder Geschichte und fand seinen Tiefpunkt in einer Szene, als er sich auf der linken Schiene festgedribbelt hatte und quasi wehrlos den Ball an einen Essener Kontrahenten abgab. Vermutlich wird der Moment auch ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass sich Marcel Rapp zum Handeln gezwungen sah.

Kiezklub-Coach Marcel Rapp nimmt Fujita nach einer Stunde raus

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Der Kiezklub-Coach nahm Fujita nach exakt einer Stunde vom Feld. Es war der erste Wechsel der Hamburger, die kurz davor den zweiten Gegentreffer kassiert hatten und dringend ein Aufbäumen benötigten. Ebendieses kam zwar auch ohne Fujita nicht zustande, dem Mittelfeldmann aber wurde vom Trainerteam offenbar nicht zugetraut, vorwegzumarschieren. Von außen hatte man den Eindruck, Fujita hätte seine Auswechslung ziemlich teilnahmslos zur Kenntnis genommen.

Für ihn kam Scott Banks und nicht, was auch möglich gewesen wäre, Eric Smith. Der Schwede hatte auch im dritten Pflichtspiel zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen, kam dann fünf Minuten später für Mathias Rasmussen, konnte aber auch nichts Großartiges mehr bewirken. Der Schwede wird von einigen Menschen als so eine Art Allheilmittel gegen die aufkommende Krise gesehen, nach dem Motto: Stellt Smith in die Startelf und alles wird gut! Dass sportliches Potenzial in ihm schlummert, ist ja auch unbestritten. Aber ganz so einfach ist die Sache dann eben doch nicht.

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Ist Eric Smith tatsächlich die Lösung aller St. Pauli-Probleme?

Mit seinen relativ offensiv vorgetragenen Wechselabsichten hat sich der 29-Jährige keinen Gefallen getan. Kein Profi-Trainer dieser Welt würde auf einen Spieler setzen, der am liebsten woanders spielen würde. Und in einer Mannschaft, einer neu formierten zumal, punktet man mit derlei Verhalten auch nur sehr überschaubar.

Eine Woche haben Fujita und Smith jetzt noch Zeit, Interessenten für einen Transfer ausfindig zu machen. Beide, das hatte Sportchef Andreas Bornemann schon angedeutet, wird man nicht mehr ziehen lassen. Aber es ist eben auch derzeit nicht so, dass sich das Duo mit den gezeigten Leistungen im Dutzend in Notizblöcke von vermeintlich attraktiveren Vereinen spielt.

St. Pauli braucht dringend sportliche Klasse und Charakterstärke

Möglicherweise werden also beide noch da sein am 2. September, wenn Feierabend ist auf dem Transfermarkt. Und dann wäre es schon allein um des eigenen Fortkommens willen hilfreich, wenn sie sich gewinnbringend bemerkbar machen bei einem FC St. Pauli, der einen Stabilitätsgewinn dank fußballerischer Klasse und charakterlicher Stärke aktuell sehr, sehr gut gebrauchen kann.