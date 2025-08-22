mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Andreas Bornemann im St. Pauli-Trainingslager mit Sonnenbrille

Andreas Bornemann gut gelaunt im Trainingslager in Flachau. Der Sportchef freut sich auf den Ligastart am Samstag. Foto: WITTERS

paidStürmer-Frage, Abgänge und seine Zukunft: St. Pauli-Klartext von Bornemann!

kommentar icon
arrow down

Er hat schon sehr früh sein Tagwerk vollbracht, bereits vor mehreren Wochen alle bisherigen Zugänge eingetütet und blickt nun voller Vorfreude dem Saisonstart gegen Borussia Dortmund entgegen. Im Gespräch mit der MOPO blickt St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann (53) auf die Beinahe-Bremse im DFB-Pokal zurück, gibt eine Einschätzung der Neuen, zu möglichen Abgängen und zu den Chancen einer Rückhol-Aktion von Morgan Guilavogui ab – und lässt durchblicken, dass er beim Kiezklub noch lange nicht fertig ist.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test