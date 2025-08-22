Er hat schon sehr früh sein Tagwerk vollbracht, bereits vor mehreren Wochen alle bisherigen Zugänge eingetütet und blickt nun voller Vorfreude dem Saisonstart gegen Borussia Dortmund entgegen. Im Gespräch mit der MOPO blickt St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann (53) auf die Beinahe-Bremse im DFB-Pokal zurück, gibt eine Einschätzung der Neuen, zu möglichen Abgängen und zu den Chancen einer Rückhol-Aktion von Morgan Guilavogui ab – und lässt durchblicken, dass er beim Kiezklub noch lange nicht fertig ist.



