Start, Trainingslager und zwei Tests im Norden: St. Paulis Sommer-Fahrplan steht

Sie haben lange, lange Zeit, das Erreichte in Ruhe sacken zu lassen. Seit Sonntag befinden sich die Profis des FC St. Pauli im wohlverdienten Urlaub nach dem Bundesliga-Klassenerhalt und einer entsprechenden Party am Millerntor, und erst in knapp sechs Wochen wird es weitergehen mit der Vorbereitung auf die zweite Bundesliga-Saison in Folge.

Der Verein veröffentlichte den Sommer-Fahrplan der Mannschaft, jedenfalls die Rahmendaten. Und die besagen, dass am 3. Juli (Donnerstag) der offizielle Trainingsauftakt an der Kollaustraße ansteht. Erfahrungsgemäß werden die Spieler schon ein, zwei Tage vorher am Start sein, um die obligatorischen Tests und Untersuchungen zu absolvieren.

Erster St. Pauli-Test steigt in Aurich

Auch die ersten beiden Testspiele sind fest terminiert, und sie finden beide im Norden gegen unterklassige Gegner statt. Die erste Partie der neuen Serie steigt am 6. Juli (Sonntag, 16 Uhr) in Aurich, wo es gegen den Landesligisten GW Firrel gehen wird. Sechs Tage später gastieren die Braun-Weißen beim Regionalliga-Vertreter SV Drochtersen/Assel (12. Juli, 15 Uhr).

Im Anschluss geht es ins Trainingslager, das in diesem Jahr in Flachau (Österreich) stattfinden wird, und zwar vom 18. bis 27. Juli. Im Rahmen des Aufenthalts sind zwei weitere Freundschaftsspiele vorgesehen, bislang stehen aber weder Gegner noch endgültige Termine fest. Gleiches gilt für die zwei nächsten Tests, die nach der Rückkehr Anfang August durchgeführt werden sollen, ehe es ernst wird.

Die Pflichtspiele starten mit der ersten Runde im DFB-Pokal (15. bis 18. August), die Partien werden am 15. Juni im Deutschen Fußballmuseum in Frankfurt ausgelost. Eine Woche später beginnt schließlich die Erstliga-Saison 2025/26.