Der FC St. Pauli hört auf seine Fans und plant das Comeback einer Stadion-Hymne. Was dahintersteckt und wie der Anhang eingebunden wird.

Es fehlt etwas bei den Heimspielen des FC St. Pauli. Nicht erst seit dieser Saison, sondern seit eineinhalb Jahren. Etwas, das für die Fans von zentraler und großer emotionaler Bedeutung ist, das vermisst und zurückgesehnt wird: eine Stadion-Hymne. Seit der konfliktreichen Absetzung des umstrittenen „Herz von St. Pauli“ im Februar 2025 gibt es keine feste Hymne mehr. Das wird sich ändern. Der Verein hat jetzt seine Pläne dazu präsentiert. Ein Wettbewerb mit Fan-Beteiligung soll über die neue Millerntor-Hymne entscheiden – und das betrifft auch die alte.

Schon beim Heimspiel gegen Kaiserslautern am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) wird es hörbare Veränderungen geben, wie der Verein am Tag vor der Partie mitteilte. Ab sofort und übergangsweise wird bei Heimspielen etwa eine Viertelstunde vor dem Anpfiff der Song „Das hier ist Fußball“ von Thees Uhlmann gespielt, ein St. Pauli-Evergreen, bis eine neue Hymne gefunden ist. Das ebenfalls bei vielen Fans beliebte „Diamonds“ von Rihanna bekommt einen festen Platz im Vorprogramm.

FC St. Pauli startet Song-Contest für eine neue Stadion-Hymne

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Die große Neuigkeit ist aber, dass der Kiezklub, bei dem Musik ein zentraler Bestandteil der eigenen Fußballkultur und des Stadionerlebnisses ist, einen „Song-Contest“ startet, für den bereits die Vorbereitungen laufen.

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Statt „DSDS“ heißt es in braun-weißer Version: SPSDNSH – St. Pauli sucht die neue Stadion-Hymne.

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Was bedeutet das konkret? Der FC St. Pauli sammelt Vorschläge seiner Fans und aus dem Umfeld des Vereins, die gemeinsam diskutiert werden. „Fans können dann über Songs abstimmen“, teilt der Klub mit.

Fans können Vorschläge einreichen und abstimmen

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Es können einerseits bestehende Lieder wie der bereits erwähnte Uhlmann-Song oder weitere etablierte Titel aus dem St. Pauli-Musik-Kosmos vorgeschlagen werden, andererseits auch Musikstücke, die bislang noch nie am Millerntor oder bei Events des Vereins zu hören waren – und es können auch neue Kompositionen von Bands und einzelnen Personen eingereicht werden.

Derzeit arbeitet der Kiezklub noch am finalen Konzept und dem organisatorischen und technischen Ablauf des Song-Contests. Sobald das geklärt ist, liefert der Verein nach eigenen Angaben „weitere Informationen“ und eröffnet dann offiziell den Wettbewerb. Ein Datum wird nicht genannt.

„Das Herz von St. Pauli“: Verein trifft endgültige Entscheidung

Eines hat St. Pauli jetzt aber klargestellt: Das „Herz von St. Pauli“ wird definitiv kein Comeback als Hymne feiern und steht nicht zur Wahl. Der Klub macht noch einmal deutlich, warum das so ist. Zuvorderst wird der Ausschluss mit den Nazi-Verstrickungen des Texters Josef Ollig begründet, wenngleich die bis Anfang 2025 Version des Liedes eine punkige Coverversion ist.

„Darüber hinaus hat die teilweise sehr hart geführte Debatte im Anschluss gezeigt, dass ,Das Herz von St. Pauli‘ nach den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht mehr das leisten kann, was eine Hymne leisten sollte: Menschen zusammenbringen“, teilt der Verein weiter mit. „Stattdessen spaltet das Lied aufgrund der NS-Vergangenheit des Texters. Als antifaschistischer Verein ist die Entscheidung deswegen klar und die Diskussion abgeschlossen: ,Das Herz von St. Pauli‘ wird am Millerntor nicht mehr gespielt.“

Stadion-Umfrage zeigt: Fans wollen eine feste Hymne am Millerntor

Das wird vielen Anhängern des Songs nicht gefallen, die sich eine Rückkehr der alten Hymne ins Heimspiel-Programm wünschen. Bei der vor wenigen Tagen vom Verein veröffentlichten großen Stadion-Umfrage hatten sich überwältigende 86,2 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass vor dem Anpfiff wieder eine feste Hymne abgespielt wird.

Der häufigste Vorschlag war „Das Herz von St. Pauli“ mit knapp 19 Prozent gegenüber mehreren anderen Songs, die von den Fans genannt wurden. Der Klub betonte aber: „Nicht einmal jede fünfte Person“ habe sich in der Umfrage, an der gut 10.000 Personen teilgenommen haben, die alte Hymne gewünscht. Das sei „weit entfernt von einer absoluten Mehrheit. Mehr als vier von fünf Befragten haben sich damit nicht für eine Rückkehr von ,Das Herz von St. Pauli' ausgesprochen“, so der Verein.

Dem grundsätzlichen Wunsch nach einer festen Hymne kommt St. Pauli nun aber mit dem „Song-Contest“ nach. Der Blick gehe „nach vorn“, heißt es in der Mitteilung. „Wir freuen uns auf den Contest und darauf, gemeinsam mit Euch herauszufinden, welche Hymne künftig zum FC St. Pauli und zum Millerntor passt.“