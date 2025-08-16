mopo plus logo
St. Pauli jubelt über ein Tor im Testspiel

In der Vorbereitung konnten einige neuen Gesichter des FC St. Pauli wie Arkadiusz Pyrka (2.v.r.) bereits überzeugen. Foto: WITTERS

paidSt. Paulis Zugänge im Check: Einer könnte bald neuer Fan-Liebling werden

Es ist eine Art „Best of“ der vielen Fragezeichen. Von den acht Zugängen, die der FC St. Pauli bisher verpflichtet hat, war hierzulande kaum ein Name geläufig. Doch das mit dem Bekanntheitsgrad wird sich fix ändern: Es sieht so aus, als hätte jede Verpflichtung Hand und Fuß. Alle ordnen sich ein zwischen absoluter Soforthilfe und Perspektivspieler – nur für einen ist es denkbar ungünstig gelaufen. Wer ist Durchstarter? Wer ist Pechvogel? Die MOPO macht einen ersten großen Neuzugang-Check beim FC St. Pauli.

