St. Pauli mit Würdigung und Wünschen für Blessin – doch etwas fehlt

Einen Tag nach der offiziell vermeldeten Freistellung von Chefcoach Alexander Blessin gab es vom FC St. Pauli ein weiteres Statement auf der vereinseigenen Homepage zur braun-weißen Trainer-Frage Aber es betraf nicht etwa die Nachfolge. Statt der Verkündung, dass Marcel Rapp neuer Trainer der Kiezkicker wird, was zeitnah passieren soll, wurde noch einmal Blessin zum Thema gemacht. Es gibt viel Lob für sein Arbeitsethos, aber etwas anderes fehlt.

Der Neue muss noch auf seine Inthronisierung warten. Der Vorgänger hat noch einmal eine ausführliche Würdigung seiner Arbeit erhalten unter der Überschrift: „Vielen Dank für Deinen Einsatz und alles Gute, Alex!“. In epischer Breite werden noch einmal die zwei Jahre des 53-jährigen Schwaben beim Kiezklub chronologisch nacherzählt – angefangen mit der Verpflichtung.

FC St. Pauli würdigt die Arbeit von Trainer Blessin

Als Erfolge werden neben dem Klassenerhalt im ersten Bundesligajahr und die starke Defensivleistung, der „im zweiten Jahr leider nicht wiederholt werden konnte“ auch das Erreichen des Viertelfinals im DFB-Pokal sowie die zurückgewonnene „Stadtmeisterschaft“ durch den 2:0-Derbysieg im Volkspark hervorgehoben.

Explizit gelobt wird seine Arbeitseinstellung und -weise. „Blessin verlangte von seinen Spielern immer höchste Einsatzbereitschaft und die lebte er beim Training und bei den Spielen auch vor“, heißt es. Dass er im Februar 2025 für ein Spiel gelb-gesperrt war, wird als „Folge seines leidenschaftlichen Coachings“ bezeichnet.

Dem „starken Start“ folgt „umfassende Niederlagenserie“

Bei der Zusammenfassung der zweiten gemeinsamen Bundesligasaison mit einem „starken Start“, einer folgenden „umfassende Niederlagenserie“, dem „Zwischenhoch“ im Frühjahr sowie der Sieglos-Serie bis zum Saisonende wurde bilanziert, dass die Mannschaft ein Tor mehr als in der Spielzeit zuvor erzielt, aber auch 19 Gegentore mehr kassiert hat. „Es waren zu viele, um ein drittes Jahr in der Bundesliga mitzuspielen. Nun steht fest, dass unser FCSP und Blessin getrennte Wege gehen werden.“

Gute Wünsche für Blessin, aber keine Worte von Blessin

Am Ende gibt es noch nette Worte. „Für die Zukunft wünschen wir Alex und seiner Familie nur das Beste.“

Was in der Vereinsmitteilung fehlt, sind Aussagen von Blessin selbst. Die hatte es bei vergleichbaren Abschieds-Würdigungen für Nikola Vasilj, Karol Mets und Danel Sinani gegeben, in denen die scheidenden Kiezkicker zu Wort kamen. Auch in der offiziellen Mitteilung zur Freistellung Blessins am Donnerstag waren Sportchef Andreas Bornemann und Präsident Oke Göttlich zitiert worden, nicht aber der Coach selbst. Blessin wiederum hatte seinen offiziellen Instagram-Account gewählt, um sich zu verabschieden und zu bedanken, auf Englisch und nicht unbedingt episch, und es dabei belassen.