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Nikola Vasilj in einem Spiel des FC St. Pauli

Nikola Vasilj steht seit fast fünf Jahren im Tor des FC St. Pauli. Foto: WITTERS

paidSt. Paulis Vasilj huldigt in MOPO-Interview einer Legende: „Er ist unglaublich!“

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Sein erstes Interview auf Deutsch, erklärte Nikola Vasilj im Gespräch mit der MOPO, habe er sich für die kommende Saison vorgenommen. Damit das so kommen kann, muss der FC St. Pauli allerdings in der Bundesliga bleiben, weil Vasiljs Vertrag im Abstiegsfall ausläuft. Und als wäre der Kampf um den Klassenerhalt nicht schon ausfüllend genug, hat der 30-Jährige noch enorm wichtige Länderspiele vor der Brust an der Seite von Bsonien-Legende Edin Dzeko, vor dem Vasilj einen unglaublichen Respekt hat.

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