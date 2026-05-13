St. Pauli atmet auf: Kapitän bleibt trotz Abstieg an Bord

Während die Profis durchaus noch Hoffnung haben, den Abstieg aus der Bundesliga verhindern zu können, ist es bei der U23 des FC St. Pauli zu spät. Nach dem 1:1 gegen den Nachwuchs des HSV am vergangenen Wochenende war der Sturz in die Oberliga nicht mehr zu verhindern. Aber beim Kiezklub bastelt man schon an der erhofften Rückkehr in die Viertklassigkeit.

Und eine ganz wichtige Personalie wurde diesbezüglich bereits eingetütet: Der Vertrag mit Luca Günther wurde verlängert, der Kapitän soll das Team weiterhin anführen. „Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen, denn nach so vielen Jahren beim FC St. Pauli ist der Verein mehr für mich als nur eine sportliche Heimat“, sagte Günther, der auch schon mehrfach bei den Profis mittrainiert hat. „In der kommenden Saison möchte ich gerade unseren jungen Spielern Orientierung und Hilfe bei ihrer Weiterentwicklung bieten und gleichzeitig alles dafür tun, dass wir am Ende der Saison die Rückkehr in die Regionalliga feiern können.“

Luca Günther bleibt St. Pauli erhalten

Günther war im Sommer 2017 vom VfB Lübeck zum braun-weißen Nachwuchs gewechselt. In der Folge durchlief der flexibel einsetzbare und nimmermüde Defensivspieler die U17 und U19 des FC St. Pauli, zur Spielzeit 2020/21 schaffte er den Sprung in die U23. Für diese absolvierte er bislang 114 Spiele in der Regionalliga (zehn Tore, 13 Vorlagen), in der laufenden Saison kam der 24-Jährige verletzungsbedingt nur zu 20 Einsätzen (ein Tor, fünf Vorlagen).

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Carsten Rothenbach, sportlicher Leiter der zweiten St. Pauli-Mannschaft, freute sich über die gute Nachricht. „Luca hat sich bei uns vom Nachwuchs- zum Führungsspieler der U23 entwickelt“, sagte der Ex-Profi. „Er wird dem Team Stabilität geben und kann seinen Mitspielern vermitteln, worauf es beim Übergang in den Herrenbereich ankommt. Dass er den Weg in die Oberliga mit uns gemeinsam geht, ist ein starkes Zeichen und zeigt sein Verantwortungsbewusstsein wie auch die Verbundenheit zum Verein.“