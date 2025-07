St. Paulis Trainer Blessin mit Afolayan-Ansage: „Er ist in der Bringschuld“

Der Vorfall ist inzwischen schon fast zwei Monate alt. Viel Zeit, die Dinge sacken zu lassen und Dampf rauszunehmen. Doch obwohl Alexander Blessin betont, die Sache „nicht aufbauschen“ zu wollen: Es ist etwas haften geblieben vom Rundumschlag des Oladapo Afolayan nach dem letzten Saisonspiel gegen den VfL Bochum. Das ist dem Coach des FC St. Pauli anzumerken.

„Dass ich das nicht so toll fand, ist klar“, erklärte der Coach am Donnerstag nach dem ersten Training, „denn das hat schon ein bisschen was mit Respekt zu tun. Nicht nur mir gegenüber, sondern auch gegenüber dem Staff und der Mannschaft.“ Zur Erinnerung: Afolayan hatte – grob zusammengefasst – die seiner Meinung nach zu defensive Spielweise kritisiert und gemeint, man hätte deutlich weiter vorne in der Tabelle als Platz 14 landen können.

St. Pauli-Coach Blessin hat kein Verständnis für Afolayans Kritik

Oladapo Afolayan (l.) bei St. Paulis Auftakttraining zur Saison 2025/26

Das Echo war entsprechend laut, Sportchef Andreas Bornemann und Präsident Oke Göttlich hatten sich bereits zu der Causa geäußert und dem Profi die Leviten gelesen. Die Replik von Blessin, den der Spieler quasi direkt attackiert hatte, stand bis zum Donnerstag noch aus. „Ich habe es nicht verstanden, das muss ich ganz ehrlich sagen“, räumte der 52-Jährige ein. Afolayan habe ihn dann allerdings angerufen, erklärte der Trainer. „Wir haben uns darüber ausgetauscht, er hat sich entschuldigt und damit ist es für mich jetzt erstmal vom Tisch. Jeder Spieler hat eine zweite Chance verdient.“

So ganz abgehakt, das wurde deutlich, ist das Thema allerdings mitnichten. Vor der Mannschaft, erläuterte Blessin, habe sich Afolayan nicht noch einmal entschuldigt. „Da muss jeder selber wissen, wie er das sieht“, meinte er zwar, aber auf die Frage, ob er das eigentlich von seinem Schützling erwarte, sagte er: „Wenn ich so gefragt werde, muss ich ehrlicherweise sagen: schon, ja.“

Blessin über Afolayan: „Hat sich keinen Gefallen getan“

Es gibt also durchaus noch einen Rest an Klärungsbedarf. Bis dahin „arbeiten wir ganz normal weiter“, betonte Blessin, um auch das dann wieder zu relativieren. „Er hat sich sicher keinen Gefallen getan und ist in der Bringschuld. Es liegt an ihm, welche Signale er zeigt auf dem Platz. Und da werde ich extrem drauf gucken.“