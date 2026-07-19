Ohne nennenswerte Blessuren war der FC St. Pauli bisher durch die Vorbereitung gekommen. Beim Testspiel gegen Gorica verletzte sich nun ausgerechnet die große Sturm-Hoffnung, womöglich gar schwer.

Bislang waren sie ohne nennenswerte Rückschläge durch die Vorbereitung gekommen. Hier mal ein muskuläres Problem, da mal Belastungssteuerung, aber eine gravierende Verletzung hatte man beim FC St. Pauli noch nicht zu beklagen. Bis zum Sonntagnachmittag.

Gut eine halbe Stunde war absolviert, als Abdoulie Ceesay nach einem harmlos anmutenden Zweikampf im Strafraum von HNK Velika Gorica zu Boden ging, sich selbst den rechten Schuh auszog und sichtlich von Schmerzen geplagt liegen blieb. Man dachte von der Tribüne aus, dass es ihn am Sprunggelenk erwischt hatte, doch der Stürmer fasste sich in den Bereich, wo die Achillessehne zu verorten ist.

Abdoulie Ceesay verletzte sich beim St. Pauli-Test gegen Gorica

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Sofort eilten die Mediziner auf den Platz, und es dauerte nicht lange, bis sie signalisierten: Es geht nicht weiter für den Mann aus Gambia. Gestützt von den Docs humpelte Ceesay vom Platz und bekam einen fetten Eisbeutel an der betroffenen Stelle platziert. Wirklich lindernd wirkte das aber nicht, was ein Blick auf seine Mimik verriet.

„Das sah nicht gut aus und war der Wermutstropfen heute“, fasste es Coach Marcel Rapp zusammen. „Ich gehe davon aus, dass er morgen nicht trainieren kann, wenn ich ehrlich bin. Es tut schon weh, weil er wirklich gut in Form war. Aber so ist Fußball, deswegen sind wir nicht nur elf Mann, sondern mehr.“ Aber es täte ihm sehr leid für Ceesay, „ohne zu wissen, was er hat“. Immerhin bezüglich der Achillessehne konnte der Trainer Entwarnung geben, was genau die sofortige Untersuchung vor Ort im Krankenhaus ergeben wird, vermochte Rapp aber auch nicht vorherzusagen. David Nemeth, der abermals die Kapitänsbinde getragen hatte, ahnte ebenfalls nichts Gutes. „Er ist eine Maschine. Wenn Ceesay mal am Boden liegen bleibt, ist es vielleicht etwas Schlimmeres. Aber hoffen wir mal das Beste.“

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St. Paulis Abdoulie Ceesay zur Untersuchung im Krankenhaus

Es wäre maximal bitter, wenn sich der 22-Jährige tatsächlich so schwer verletzt hätte, dass ihm ein langer Ausfall droht. Nach einiger Anlaufzeit war ihm bekanntlich an den letzten drei Spieltagen der vergangenen Bundesliga-Saison der Durchbruch mit je einem Tor pro Partie gelungen, in der Vorbereitung knüpfte er bisher nahtlos daran an. In Babelsberg war Ceesay ein lupenreiner Hattrick geglückt. Zudem war er im Training jemand, der gute Laune verbreitete, mit den Kollegen scherzte, positive Energie versprühte.

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Längerer Ceesay-Ausfall wäre für alle Beteiligten ein herber Rückschlag

Und auch für St. Pauli wäre ein Ceesay-Aus ein Schlag ins Kontor. Normalerweise ist nicht vorgesehen, im Bereich Angriff personell noch tätig zu werden. Lediglich, falls Connor Metcalfe noch wechseln sollte, wollte Sportchef Andreas Bornemann noch mal auf die Suche gehen. Ein echter Neuner, wie es Abdoulie Ceesay eben ist, dürfte zudem extrem schwer zu finden sein im bezahlbaren Bereich.