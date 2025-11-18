St. Paulis schwierige Vorbereitung auf Union: Wie bedenklich ist Wahls Abstinenz?

Optimale Bedingungen sehen anders aus. In der Vorbereitung auf das Schlüsselspiel gegen Union Berlin am Sonntag und nach zuletzt sieben Niederlagen in der Liga in Serie hätte St. Pauli-Trainer Alexander Blessin natürlich am liebsten die gesamte Mannschaft auf dem Trainingsplatz, um sich als Team einzuspielen und als Einheit einzuschwören. Doch zum Start in die Trainingswoche fehlte nicht nur wie erwartet das große Kontingent der Nationalspieler der Kiezkicker, sondern überraschend auch eine ganz wichtige Stamm- und Führungskraft.

Neue Woche, neue Hindernisse. Nicht nur, dass mit Stammkeeper Nikola Vasilj, Kapitän Jackson Irvine, Karol Mets, Joel Chima Fujita, Connor Metcalfe, Danel Sinani, Andreas Hountondji und Abdoulie Ceesay acht Kiezkicker mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Als das Team der Braun-Weißen am Montagvormittag gegen 11 Uhr nach und nach den Rasen an der Kollaustraße betrat, fehlte einer, der sonst immer dabei ist, auch in Länderspielpausen. Es geht um eine Stammkraft, einen Führungsspieler: Hauke Wahl.

Hauke Wahl fehlt beim Trainingsauftakt für Berlin-Spiel

Der Abwehr-Routinier ist krank, teilte der Verein auf Nachfrage mit, was zunächst sehr viel bedeuten kann, denn es gab keine näheren Informationen dazu. Eine schwere Grippe etwa kann einen Ausfall mit Sportverbot von mehreren Tagen bedeuten. Muss St. Pauli um den Einsatz des Innenverteidigers im so wichtigen Heimspiel gegen Union bangen?

Danach sieht es nicht aus. Dem Vernehmen nach ist der 31-Jährige sogar schon wieder auf dem Weg der Besserung. Nicht ausgeschlossen, dass Wahl bereits am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren und dort das volle oder ein reduziertes Programm abspulen oder aber im Trainingsgebäude individuell arbeiten kann. Wichtig ist, dass er schnell und nachhaltig in den Vollbesitz seiner Kräfte kommt und dabei möglichst wenig Zeit verliert, denn Wahl ist nicht nur als Spieler im Training wichtig, sondern auch als Leader.

Länderspiele, Krankheit: Union-Ansetzung hilft St. Pauli

Dem Kiezklub kommt entgegen, dass die Partie gegen Berlin erst am späten Sonntagnachmittag (17.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) im Millerntorstadion angepfiffen wird und Wahl somit die maximal mögliche Zeit bleibt, wieder zu Kräften zu kommen. Das gilt übrigens auch für die im Laufe dieser Woche eintrudelnden Nationalspieler. Mag auch nicht jedem Fan die Ansetzung gefallen: Für St. Pauli ist sie unter den aktuellen Umständen die bestmögliche.

Wahl war nicht der einzige Spieler, der den Wochenbeginn unerwartet verpasste. Auch Defensiv-Allrounder Adam Dzwigala, den zuletzt eine Bauchmuskelverletzung gebremst hatte, fehlte krankheitsbedingt. Auch in seinem Fall nichts Gravierendes. Er dürfte am Dienstag wieder einsteigen.