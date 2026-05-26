Lizenz-Wirbel in München hat Auswirkungen auf den FC St. Pauli

Nein, es war bisher kein erfreuliches Frühjahr für den FC St. Pauli. Am letzten Bundesliga-Spieltag hatten die Profis am Millerntor mit 1:3 gegen den mittlerweile ebenfalls abgestiegenen VfL Wolfsburg verloren und somit das Ticket zurück in die 2. Liga gebucht. Schon davor war klar, dass die U23 den Klassenerhalt in der Regionalliga verpassen würde. Aber plötzlich darf man auf dem Kiez wieder vom Klassenerhalt träumen.

Ohne eigenes Zutun zwar, aber wen schert es am Ende schon, dass Missstände eine anderen Klubs so ausufern, dass sie einem selbst helfen? In diesem Fall dreht es sich um den TSV 1860 München. Der hat auf den ersten Blick nichts mit St. Pauli zu schaffen, auf den zweiten dann aber eben doch: Die Drittliga-Lizenz der Löwen hängt an einer recht erquicklichen Summe. Bis zum 3. Juni müssen die Bajuwaren laut der „Bild“ Finanzmittel über 2,7 Millionen Euro nachweisen, ansonsten droht der Sturz in die Regionalliga.

Bleibt St. Paulis U23 doch in der Regionalliga?

Auch das beträfe nicht den FC St. Pauli direkt, sondern den TSV Havelse. Der Verein aus Hannover war sportlich als Viertletzter aus der 3. Liga abgestiegen und würde um einen entscheidenden Platz nach oben rutschen, sollte 1860 die notwenigen Taler nicht mehr zusammengekratzt bekommen. Dafür war in den letzten Jahren immer Investor Hakan Ismaik zuständig, doch mit dem liegt der Verein mal wieder überkreuz. Die Lage scheint durchaus ernst!

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Was am vorletzten Ende der Nahrungskette dann eben auch St. Pauli tangiert. Havelse würde in die Regionalliga Nord absteigen, wo die U23 des Kiezklubs Drittletzter wurde und durch den Havelser Absturz ebenfalls eine Liga tiefer buchte. Bliebe Havelse nun Drittligist, würde dem Kiezklub-Nachwuchs Platz 16 in der Abschlusstabelle zum Klassenverbleib reichen. Und last but not least könnte Nikola Tesla sicher für eine weitere Oberliga-Saison melden. Derzeit muss der Verein mit serbischen Wurzeln noch dem ETV in der Regionalliga-Aufstiegsrunde die Daumen drücken, um fünftklassig bleiben zu können.