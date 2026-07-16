Nahezu aus dem Nichts stellte der FC St. Pauli Branimir Hrgota als dritten externen Neuzugang der Saison vor. Exakt eine Woche nach dessen Trainingsauftakt unter Marcel Rapp gab der Coach seine erste Einschätzung zum in Bosnien und Herzegowina geborenen Schweden ab.

Auch wenn Hrgota zum Testspiel beim SV Babelsberg 03 aufgrund von Trainingsrückständen noch nicht mitreisen konnte, gab es für Rapp ausreichend Gelegenheit, den 33-Jährigen zu beobachten – einerseits in den bisherigen Trainingseinheiten, andererseits wird Rapp in den vergangenen Jahren wohl nicht daran vorbeigekommen sein, sich intensiv mit dem Offensivakteur zu beschäftigen. Schließlich traf er zu Kieler Zeiten sechsmal auf die SpVgg Greuther Fürth, die jeweils von Kapitän Hrgota auf den Platz geführt worden war.

Rapp und Hrgota kannten sich schon vor St. Pauli

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Zwei Tore erzielte Hrgota gegen seinen neuen Trainer selbst, drei weitere bereitete der Kreativspieler vor. Dass Rapp als Trainer kein Niemand ist, war Hrgota gleichzeitig auch vor seinem Wechsel bekannt. Aus den sechs Aufeinandertreffen konnte der Schwede trotz seiner Torbeteiligungen nur zweimal als Sieger vom Platz gehen. Dreimal coachte Rapp Kiel zum Sieg, einmal teilten sich die jetzigen Teamkollegen die Punkte.

Branimir Hrgota zeigte sein Können schon im St. Pauli-Training. WITTERS

„Er spielt jetzt hier so, wie wir ihn kennen. Jeder von uns hat den jetzt schon gefühlt zehn Jahre Fußball spielen sehen, und genauso spielt der hier auch“, urteilte Rapp über den Angreifer, der seit 14 Jahren in Deutschland die Fußballschuhe bindet. Die hat Hrgota nach seinen ersten Trainingseinheiten übrigens bereits gewechselt. Anstelle eines blauen Modells entschied er sich zuletzt für ein weiß-pinkes Schuhwerk.

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Ganz egal, mit welcher Fußbekleidung er in Zukunft auf den Platz treten wird, „der wird jetzt nicht von heute auf morgen mit rechts den Ball in den Winkel schießen, aber mit links vielleicht dann doch eher“, kündigte Rapp an. „Man sieht schon, dass er Erfahrung hat. Trotzdem will er die Art von Fußball adaptieren. Der spielt einen finalen Pass, der hat einen guten Torabschluss. Der hat einfach einen brutalen linken Fuß, der kann Bälle durchstecken, der kann aber auch laufen, der bringt schon viel mit. Und genau das bringt er ein.“

Position von Hrgota ist noch nicht geklärt

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Ob Hrgota bei St. Pauli wie einst bei Fürth als klassischer Zehner auflaufen wird, ist derweil noch nicht sicher. Bislang sprach Rapp davon, seine Spieler da spielen zu lassen, wo sie ihre Stärken am besten einbringen können. Im Fall von Hrgota wäre das mit Sicherheit die Position hinter dem Sturm, was für eine 3-4-1-2-Formation sprechen würde und gegen ein 3-4-3, das der Trainer in den bisherigen Testspielen vermehrt spielen ließ. Mit der Entscheidung über die taktische Ausrichtung will der Coach ohnehin warten, bis der Kader steht und er all seine Spieler beisammen hat.

Denkbar wäre auch, dass Rapp Hrgota im 3-4-3 nach außen zieht. Das wird sich jedoch erst mit weiteren Zu- und Abgängen entscheiden. Einen ersten Hinweis könnte es im Testspiel gegen den kroatischen Erstligisten HNK Gorica (19. Juli) geben. Spätestens beim Saisonauftakt gegen Hrgotas alte Liebe Fürth (9. August) muss sich Rapp dann entscheiden, wie er sein Team auf den Platz schicken will. Wahrscheinlich ist zumindest, dass Hrgota dann Teil der Anfangsformation sein wird und seinen bisherigen 93 Zweitliga-Torbeteiligungen weitere hinzufügen soll – so zumindest der Plan.