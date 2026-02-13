Er ist seit nunmehr gut drei Jahren auf dem Kiez und es gab zu keiner Zeit auch nur den Hauch eines Zweifels daran, dass er ein absoluter Glücksfall für den FC St. Pauli ist. Das umschließt sowieso die sportliche Warte, aber vor allem auch als Typ ist Karol Mets für die Gruppe unglaublich wichtig geworden. Im Gespräch mit der MOPO blickt der charismatische Este zurück auf die mit Abstand finsterste Phase seiner Laufbahn, er begründet seinen festen Glauben an den erneuten Klassenerhalt und spricht über seine Zukunft.



